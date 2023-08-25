Экономист из Новосибирска оценил шансы роста МРОТ на 18,5% в 2024 году

Экономист из Новосибирска Коложвари прокомментировал решение повысить МРОТ на 18,5% в 2024 году.

Экономист Эдуард Коложвари высказался об анонсированном на днях главой российского государства Владимиром Путиным решении поднять минимальный размер оплаты труда с первого января будущего года на 18,5%. Об этом сообщает atas.info.

Коложвари напомнил, что в нынешнем году прирост МРОТ составил 2352 рубля или 16,9%. Минимальная зарплата жителей Новосибирской области, задействованных в бюджетной и внебюджетной сферах, с учетом районного коэффициента увеличилась до 20 302,5 руб. в месяц.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ подчеркнул, что с прошлого года при расчете данного показателя берется за основу медианная зарплата по РФ, а не прожиточный минимум.

«МРОТ устанавливается на следующий год пропорционально медианной зарплате предыдущего года. В 2022 году коэффициент МРОТ составлял 42% к медианной зарплате», — разъяснил специалист.

В следующем году в стране должны поднять МРОТ на 18,5%. Эксперт полагает, что ряд регионов России может быть не готов к этому повышению. Он назвал решение увеличить на 18,5% сильным заявлением. Коложвари отметил, что повышение запланировано с начала года, а в первом весеннем месяце пройдут выборы президента РФ.

«Не знаю, насколько наш регион будет готов повысить выше российского уровня. Думаю, будут стараться. Для работников это все равно хорошие новости. Главное, чтобы инфляция к тому времени не превышала намеченные 4%», — добавил Коложвари.

Как ранее писал Сиб.фм, эксперты из Новосибирска дали прогноз о будущем курса доллара и рубля.