Новикомбанк на «Армии-2023» заключил соглашения на 300 млрд рублей

IX Международный военно-технический форум «Армия-2023» стал для Новикомбанка знаковым и продуктивным. На мероприятии опорный банк Госкорпорации Ростех подписал соглашения с предприятиями и организациями промышленности на общую сумму более 300 млрд рублей. Этот результат стал рекордным за всю многолетнюю историю участия банка в Форуме.

Соглашения, заключенные Новикомбанком на форуме «Армия-2023», направлены на достижение технологического суверенитета в таких отраслях как авиа- и автомобилестроение, двигателестроение, композиционные и другие современные конструкционные материалы, медицинская техника, фармацевтика, радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии и телекоммуникации.

Банк предоставит льготное кредитование российским промышленным предприятиям для реализации проектов по производству приоритетной продукции в рамках кластерной инвестиционной платформы. Среди подписанных соглашений с использованием этого нового механизма – соглашение с Холдингом «Швабе». Оно направлено на развитие производства отечественных машин скорой медицинской помощи.

Значительная часть заключенных банком на «Армии-2023» соглашений подразумевает использование различных мер господдержки. Среди них – организация финансирования импортного контракта с привлечением инструментов Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), строительство лаборатории и производственно-учебного центра по программе «Промышленная ипотека», привлечение финансирования проектов по строительству областного родильного дома и диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний в городе Магадан.

С целью поддержки проектов в области импортозамещения и производства медицинской продукции Новикомбанк заключил трехстороннее соглашение с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана (МГТУ) и Консорциумом «Медицинская техника». Документ предусматривает совместное проведение научно–исследовательских и опытно-конструкторских работ для производства инновационных медицинских изделий. Банк займется привлечением финансовых ресурсов, в том числе с использованием всего спектра мер господдержки. Это создаст условия для увеличения доли отечественной медицинской техники и расходных материалов на внутреннем рынке.

Кроме того, Новикомбанк продолжит оказывать содействие авиастроительной отрасли и выступит организатором финансирования для реализации проектов Концерна «Радиоэлектронные технологии» и предприятий ОДК.

«Выполнение задач по достижению технологического суверенитета и структурной трансформации экономики, производству качественной конкурентоспособной продукции возможно только при эффективной поддержке финансовых институтов. Мы видим свою миссию в обеспечении финансирования промышленности на доступных условиях и поэтому используем все возможности, позволяющие снизить стоимость заемных средств для наших клиентов. Стратегия Новикомбанка полностью синхронизирована со стратегией нашего акционера, Госкорпорации Ростех, и все имеющиеся ресурсы банк централизованно инвестирует в промышленность, способствуя тем самым достижению приоритетных для страны целей», – подвела итоги форума Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Отдельное внимание банк уделяет «зеленым» экологическим проектам. По данному направлению заключено соглашение с холдингом «Швабе» о привлечении финансирования для реализации проектов по снижению уровня загрязнения сточных вод и строительству очистных сооружений.

В числе социально-значимых событий – и соглашение с Негосударственным пенсионным фондом «Ростех» (НПФ «Ростех»), по которому услуги и сервисы НПФ станут доступны в приложении Новикомбанка. Таким образом держатели карт банка смогут в своем личном кабинете контролировать накопленный пенсионный капитал.

Кроме того, 12 предприятий присоединились к программе поощрения «Развитие», разработанной Новикомбанком совместно с Госкорпорацией в марте 2022 года. Ее цель — внедрить дополнительные механизмы социальной поддержки работников, предоставить промышленным предприятиям эффективный инструмент мотивации лучших работников и молодых специалистов. В перечне подключившихся к «Развитию» на полях форума «Армия-2023» – такие значимые компании, как холдинг «Швабе», Концерн «Автоматика» и др.

Активное участие банка в деловой программе высоко отмечено организаторами Форума. Новикомбанк удостоился награды за самый концептуальный стенд. В основе концепции – идея возрождения технологического суверенитета страны до уровня, на котором он находился в середине 20 века – в 1950–1960 годы. Тогда держава полностью обеспечивала себя всем необходимым, наблюдались промышленный подъем и стремительный научный прогресс. Также банк организовал два круглых стола, ключевой темой которых стали вопросы структурной трансформации современной экономики. Участники дискуссий обсудили важнейшие задачи реального сектора экономики – финансовую поддержку проектов по достижению технологического суверенитета в стратегических отраслях и обеспечение промышленности квалифицированными кадрами.