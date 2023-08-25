Новикомбанк содействует проектам, нацеленным на увеличение производительности труда

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, которому в этом году исполняется 30 лет, своей приоритетной задачей считает оказание содействия реализации значимых для государства проектов промышленности, обеспечивая их необходимой кредитно-гарантийной поддержкой на оптимальных условиях.

Для этого банк запустил собственные преференциальные программы, а также участвует в реализации ключевых механизмов господдержки промышленности, администрируемых профильными министерствами и институтами развития. Так, в рамках давнего партнерства с Фондом развития промышленности Новикомбанк предоставляет своим клиентам банковские гарантии в обеспечение льготных займов по программам Фонда.

В современных условиях, когда перед промышленностью поставлены стратегические задачи по наращиванию производства отечественной продукции в ускоренном темпе, особое значение приобретает эффективность производства. Именно на это направлен инструментарий, реализуемый Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Проект охватывает практически все регионы страны, более 5 тысяч компаний, 700 видов деятельности и 1,5 млн работников. Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.

На важность данной работы обратил внимание заместитель Министра экономического развития Мурат Керефов, который в ходе деловой встречи с руководством Новикомбанка на полях военно-технического форума «Армия-2023», прошедшего с 14 по 20 августа в парке «Патриот», отметил что в ситуации дефицита кадров бережливые технологии позволяют оптимизировать производственные процессы не только для того, чтобы повысить выпуск продукции, но и найти дополнительные трудовые резервы. Участие в национальном проекте помогает бизнесу вслед за производительностью труда увеличить рентабельность.

«Новикомбанк полностью разделяет данную точку зрения и поддерживает такие проекты. В частности, недавно мы выдали производителю металлоконструкций ООО «Фёст Логистик» банковскую гарантию на сумму 338,5 млн рублей в обеспечение займа ФРП по специализированной программе Фонда «Повышение производительности труда» профильного нацпроекта. Уверены, что такие инвестиции будут иметь мультипликативный эффект и позволят не только снизить себестоимость производства, но и повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников», – прокомментировала Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.