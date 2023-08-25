Под Новосибирском появится курорт за 5 млрд рублей

Под Новосибирском возведут курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский».

В Бердске запланировали строительство курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский». Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Проект обойдется в 5 млрд рублей. Комплекс будет включать в себя 270 номеров. Согласно расчетам, благодаря его появлению в область дополнительно привлекут 23 000 туристов в год. Отмечается, что в реализации проекта примет участие также корпорация «Туризм.РФ». О сроках строительства информации пока нет.

В минувшем году областные санатории приняли в общей сложности 167,9 тыс. туристов. В отелях заселилось более 1,3 млн человек. По итогам текущего года ожидается увеличение турпотока до 3 млн человек. Ранее глава областного минэкономразвития Лев Решетников подчеркивал, что данный показатель «значительно превысил уровень доковидного 2019 года на 186 тыс. туристов».

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Локоть заявил, что все школы Новосибирска готовы к новому учебному году.