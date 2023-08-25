В Новосибирске известный психолог Сатья Дас расскажет, как обрести настоящую любовь и гармонию в отношениях

В Новосибирск приезжает известный психолог Сатья Дас. Уже 12 сентября он проведет семинар, посвященный трансформации жизни и установлению прочных отношений, поиску любви.

Материал предназначен для читателей старше 18 лет.

С начала 2005 года Сатья Дас, специалист по семейной психологии, проводит лекции по всему миру. К 2023 году он написал уже 17 книг о психологии, а на его YouTube канал (доступен для зрителей старше 16 лет) подписаны более 4,5 миллиона подписчиков.

Когда люди находят «свою вторую половинку», они часто сталкиваются с проблемами. И женщин, и мужчин мучают вопросы: как сохранить взаимную теплоту и рост в отношениях на протяжении многих лет? Как не утратить страсть к партнеру? Как добиться успеха в карьере, не забывая про счастливую семейную жизнь?

На эти и многие другие вопросы Сатья Дас ответит на своем предстоящем семинаре «Секс. Отношения. Успех» 12 сентября в 19:00 в главном зале «ККК имени Маяковского».

Специалист уверяет, что участники семинара научатся выбирать подходящих партнеров, строить и укреплять уже существующие отношения, поддерживать романтику в долгосрочных союзах, открыто обсуждать тему секса, разрешать бытовые конфликты. Участники семинара на протяжении двух часов получат и множество других полезных навыков.

Известно, что мероприятие пройдет в формате «вопрос — ответ». Слушатели также смогут поучаствовать в психологическом анализе. Сатья обещает дать исчерпывающие ответы и на личные вопросы слушателей. Самые показательные случаи будут проанализированы публично. Гости смогут поучиться на чужих ошибках и разнообразить свою жизнь.

Поклонники Сатьи называют его выступления «оазисом среди пустыни». По их мнению, сходить на семинар стоит не только женщинам, но и мужчинам.

Купить билет и ознакомиться с программой семинара можно на официальном сайте.

Семинар «Секс. Отношения. Успех»

12 сентября, 19:00.

Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».

taplink.cc/satya.expert

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