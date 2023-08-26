В метро Новосибирска на сиденьях разлеглась полуголая женщина

В метро Новосибирска 26 августа можно было наблюдать лежащую полураздетую женщину.

Сегодня, 26 августа, пассажиры метро в Новосибирске могли увидеть полуголую женщину, которая разлеглась на четыре сиденья. Снимками поделился Телеграм-канал «ACT-54 Black».

Гражданка была в розовых штанах, а верх был едва прикрыт черным топом. В руках у нее был телефон, в который она пристально смотрела. Очевидцы запечатлели барышню на телефон.

«Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь», — написано в ТГ-канале.

«Она художник, она так видит....и ей удобно», — написал в комментариях один из пользователей.

«Мне нравится с каким невозмутимым видом сидит парень рядом», — подчеркнула другая.

Как ранее писал Сиб.фм, дороги Новосибирска рассекал автомобиль с подростком на капоте. Молодой человек записывал себя на видео, утверждая, что ему в таком положении просто «офигенно».