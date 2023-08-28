Детей и взрослых приглашают отметить 1 сентября в Центральном парке Новосибирска

Приближается самый главный праздник всех школьников — День знаний. Уже более 20 лет этот праздник имеет свои укоренившиеся традиции: торжественные линейки, цветы учителям, фотографии и встречи с друзьями. Родители стараются сделать 1 сентября запоминающимся событием для своего ребенка.
Медиахолдинг «СибФМ Group» организует в этот день развлекательную программу в Центральном парке. 1 сентября с 12:00 до 18:00 в сквере пройдут интересные конкурсы и соревнования, игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы. Разнообразят досуг присутствующих и творческие коллективы.
Победители в конкурсах от генерального партнера – торговой сети «Пятерочки» смогут выиграть брендированные рюкзаки с различными школьными принадлежностями. Представители сети привержены высоким стандартам качества, предлагая отличные продукты, а также сертифицированные товары.
Официальный партнер «Белый кролик» подарит победителям наборы с различной бытовой химией и средствами личной гигиены своего бренда. Продукция компании не уступает по качеству многим и работает с пониманием к потребностям клиента.
Гости праздника смогут познакомиться и с офтальмологическим центром зрения «Глазка». Специалисты подберут индивидуальный подход к каждому и расскажут о пользе ношения очков на уроках.
Команда онлайн-школы Solomon+ выскажется о высококачественном образовании и гибкости в обучении. Полезные курсы заинтересуют как учеников, так и родителей.
Также на празднике выступят представители деткой одежды «Минидино» и поделятся новинками этого сезона.
ПАО «Банк Уралсиб» расскажет о ведущих цифровых технологиях гостям мероприятия. Информация будет полезной каждому.
Выдохнуть после впечатляющей информации и тяжелых конкурсов, сибиряки смогут за «Чайной библиотекой», которая предоставляет огромный выбор листового чая с разнообразными травяными составами.
Празднование Дня Знаний в Центральном парке является отличной возможностью для родителей поддержать и поздравить своих детей, выразить гордость за их успехи и пожелать удачи в новом учебном году.
Приходите и наслаждайтесь незабываемой атмосферой праздника! Ждем вас!
Генеральный партнер – Торговая сеть «Пятерочка»
Официальные партнеры:
- Торговая марка "Белый кролик". Продажа профессиональной бытовой химии и средств личной гигиены на розлив
- Solomon Plus языковая школа,13 языковых направлений онлайн и языковое пространство в центре нашего города, где вы можете изучать английский, китайский ,французский и немецкий
Партнеры мероприятия:
- ПАО «Банк Уралсиб»
- Сибирский бренд детской одежды MINIDINO
- Чайная библиотека
- Офтальмологический центр «Глазка»
Food-партнеры:
- Мармеладная бухта
- Самый мясной бар BEFFY
- Торговая марка "Голодный пес"
- Биомороженое Десант здоровья
- Ресторан быстрого питания Фрисби Фуд
- Томское молоко
Образовательные партнеры:
- Языковая школа «Я»
- Мовави -школа , детская IT-школа
- Центр иппотерапии Серебряная подкова