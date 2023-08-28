Детей и взрослых приглашают отметить 1 сентября в Центральном парке Новосибирска

Приближается самый главный праздник всех школьников — День знаний. Уже более 20 лет этот праздник имеет свои укоренившиеся традиции: торжественные линейки, цветы учителям, фотографии и встречи с друзьями. Родители стараются сделать 1 сентября запоминающимся событием для своего ребенка.

Медиахолдинг «СибФМ Group» организует в этот день развлекательную программу в Центральном парке. 1 сентября с 12:00 до 18:00 в сквере пройдут интересные конкурсы и соревнования, игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы. Разнообразят досуг присутствующих и творческие коллективы.

Победители в конкурсах от генерального партнера – торговой сети «Пятерочки» смогут выиграть брендированные рюкзаки с различными школьными принадлежностями. Представители сети привержены высоким стандартам качества, предлагая отличные продукты, а также сертифицированные товары.

Официальный партнер «Белый кролик» подарит победителям наборы с различной бытовой химией и средствами личной гигиены своего бренда. Продукция компании не уступает по качеству многим и работает с пониманием к потребностям клиента.

Гости праздника смогут познакомиться и с офтальмологическим центром зрения «Глазка». Специалисты подберут индивидуальный подход к каждому и расскажут о пользе ношения очков на уроках.

Команда онлайн-школы Solomon+ выскажется о высококачественном образовании и гибкости в обучении. Полезные курсы заинтересуют как учеников, так и родителей.

Также на празднике выступят представители деткой одежды «Минидино» и поделятся новинками этого сезона.

ПАО «Банк Уралсиб» расскажет о ведущих цифровых технологиях гостям мероприятия. Информация будет полезной каждому.

Выдохнуть после впечатляющей информации и тяжелых конкурсов, сибиряки смогут за «Чайной библиотекой», которая предоставляет огромный выбор листового чая с разнообразными травяными составами.

Празднование Дня Знаний в Центральном парке является отличной возможностью для родителей поддержать и поздравить своих детей, выразить гордость за их успехи и пожелать удачи в новом учебном году.

Приходите и наслаждайтесь незабываемой атмосферой праздника! Ждем вас!

Генеральный партнер – Торговая сеть «Пятерочка»

Официальные партнеры:

Торговая марка "Белый кролик". Продажа профессиональной бытовой химии и средств личной гигиены на розлив

Solomon Plus языковая школа,13 языковых направлений онлайн и языковое пространство в центре нашего города, где вы можете изучать английский, китайский ,французский и немецкий

Партнеры мероприятия:

ПАО «Банк Уралсиб»

Сибирский бренд детской одежды MINIDINO

Чайная библиотека

Офтальмологический центр «Глазка»

Food-партнеры:

Мармеладная бухта

Самый мясной бар BEFFY

Торговая марка "Голодный пес"

Биомороженое Десант здоровья

Ресторан быстрого питания Фрисби Фуд

Томское молоко

Образовательные партнеры: