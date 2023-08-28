«Инклюзион» — искусство вовлекать

Равноправие, терпимость, вовлечение, включение и, наконец, участие. Все эти стандарты «новой этики»‎ — это основные законы инклюзии. Инклюзия означает включение в социальную жизнь людей разных возрастов, национальностей, социальных слоев, с разными физическими и ментальными особенностями. Слово «‎инклюзия»‎ происходит от латинского глагола «Includo»‎, что означает «включаю»‎.

Первым шагом к инклюзивному образованию в России было открытие первой школы инклюзивного образования «Ковчег»‎. Это было начало 1990-х годов. Школа-театр «Инклюзион»‎ существует в России уже 6 лет — в сентябре 2017-го года школа открылась и в Новосибирске.

В 2000-х годах много разных центров начали заниматься помощью людям с инвалидностью — чтобы им легче было реабилитироваться и социализироваться. Одним из этих центров творческих проектов стал «Инклюзион».

Школа-театр «Инклюзион» — это образовательное учреждение, которое объединяет людей без ограничения по возрасту и способностям в театральном творчестве. Это одна из первых и наиболее известных инклюзивных театральных школ в стране. Миссия «Инклюзиона» — создание инклюзивного театра в России.

Путь «Инклюзиона» в Новосибирске не был простым — сначала пространство для занятий было организовано в актовом зале общежития торгового техникума, после стал одним из резидентов «Лаборатории современного искусства», а потом школа переместилась в молодежный центр «Содружество», чтобы быть ближе к разным ребятам — много людей, «часто встречаются в коридоре», начало инклюзивности.

Основные цели «Инклюзиона» — это:

1. Изучение жанра, поиск новых театральных форм и выработка методологии для инклюзивных групп;

2. Помощь людям с не только с инвалидностью, но и всем остальным в решении психологических проблем и социализации;

3. Формирование зрительского интереса к инклюзивному искусству;

4. Подготовка общества к инклюзии.

«Театр — это классный инструмент для того, чтобы люди почувствовали свою силу и ценность», — объсняет руководитель/куратор школы в Новосибирске Анна Зиновьева,

Благодаря занятиям в «Инклюзионе» участники получают бесценный опыт, который проявляется в общении, поиске своего таланта и возможности показать себя в нескольких театральных дисциплинах — актёрском мастерстве, сценической речи и сценическом движении. Занятия проводят театральные педагоги, постановки ставят опытные режиссёры, а в спектаклях участвуют ученики наравне с профессиональными актерами.

По словам Анны, в школе идет постоянное изучение инклюзивного театра. Все преподаватели сначала учились взаимодействовать с учениками в процессе занятий: «Идет лабораторная работа по созданию инклюзивного театра».

Театр существует давно, постановки были всегда разные, непохожие друг на друга. Анна Зиновьева считает, что «во всем мире театр — это очень мощный инструмент социализации для всех людей».

Так, школа помогла с социализацией Софье Запрометовой, ученице и параллельно менеджеру-тьютору «Инклюзиона»:

— Самое главное — они мне помогли раскрепоститься в общении с людьми. Мне было очень тяжело коммуницировать с обществом, мне иногда вообще не хотелось работать с людьми. А сейчас при разговоре с другим человеком у меня не краснеют щеки, не дрожат поджилки, я не нервничаю. В школе меня научили общаться, — говорит Софья.

Софья знакома с «Инклюзионом» с 2020 года — тогда она пришла в качестве ученика, сейчас работает в школе в качестве администратора и помогает ученикам на занятиях в роли тьютора.

До того, как прийти в «Инклюзион», Софья не была знакома с театральным искусством. Самым любимым предметом в начале была сценическая речь, «потому что легко давалась и была понятной», а самым сложным — актерское мастерство: «Мне сложно давалось, но поскольку это было что-то новое, я не сдавалась».

Софья отмечает, что с раскрепощением сильно помогли спектакли, которые ставились совместно с профессиональными актерами: «Мы работали 10 дней без перерыва, тогда я в первый раз познакомилась с профи и тогда я поняла, что это — вау».

После трёх лет знакомства с центром Софья заключает, что «если тебе хочется что-то сделать, надо делать, надо проявляться, не стесняться — нет неправильного творчества, нет неправильных проявлений».

В социализации ребятам в первую очередь помогают преподаватели. Вот только инклюзивных педагогов нигде не учат. Изначально добровольцев искали из знакомых педагогов или актеров, которые своими душевными качествами были склонны к работе с разными людьми.

«Мы собирали энтузиастов, которые хотят изменить мир», — объясняет руководитель/куратор школы.

Одним из таких добровольцев стал Святослав Панков, нынешний руководитель проекта и преподаватель актерского мастерства.

Святослав пришёл в школу в 2018 году. Работа его не смутила, потому что он любит «все необычное и странное». Святослав занимается организацией событий, налаживанием связей с площадками, партнерами и «контролем всего». Работа утомляет, но приносит удовольствие, говорит он. Святослав объясняет: «Для меня работа с ребятами с особенными потребностями стала пиком внимания и совершенствования в личностном опыте».

Святослав, как и другие преподаватели школы, придерживается основных правил в коммуникации с учениками:

1. Хвалить долго, ругать коротко;

2. Если тебе нужно прикоснуться к кому-либо, сначала следует спросить разрешения;

3. Если у ученика получается что-то нехорошо, нужно говорить про ошибки, а не реагировать отрицательно.

Для Святослава «Инклюзион» — это театр строгой ласки, а студийцы — «хрупкие тонкие ребята».

«Моя работа заключается в том, чтобы человек увидел человека по-настоящему, а не тот образ, который он создал», — говорит нынешний руководитель школы-театра.

Сейчас в школе все поменялось. Теперь есть выработанная технология и программа упражнений — теперь в «Инклюзион» приглашают людей и обучают их работе с инклюзивность.

В школе-театре, как и в любом театральном институте, сначала учат изучать и понимать свое тело, поскольку у актера есть один инструменте — это он сам. Есть три этапа знакомства с самим собой:

1. Первый — понять, как работает тело, как можно регулировать свои эмоции, свое поведение;

2. Второй — общение с партнером, учатся видеть и понимать человека;

3. Третий — с партнером придумают игру/спектакль/квартирник/поэтический вечер и пытаются вовлечь зрителей.

Школа-театр поставила много спектаклей: «Unреальность», «Юшка», «Про Свет Лень Я», «Александр Сергеевич с нами», «У шамана три руки», «Видимые невидимые друзья», «My way», «Их_тиология», «Роботы», «Лесная история», «НеСильный».

Вначале работы выбирается месяц, на который планируется проведение театральной лаборатории. Формируются команды, включающие режиссеров, студийцев и профессиональных актеров, и начинаются встречи, в ходе которых они знакомятся друг с другом. В процессе игр, тренингов, разговоров и чтения происходит постепенное углубление взаимопонимания между участниками. Затем режиссеры подбирают материал и начинают репетировать. Создаются эскизы спектаклей. Несколько эскизов показывают зрителям и они выбирают тот, из которого будет создан полноценный спектакль.

«Когда рождается спектакль, он рождается почему-то, для чего-то и из-за чего-то. У каждого спектакля свое предназначение», — объясняет Анна Зиновьева.

Всего на данный момент школу прошло около 45 человек, сейчас занимается около 20.

30 сентября в 18.00 состоится премьера нового спектакля «Инклюзиона» — «Спроси меня про инклюзию». Герои спектакля — родители «особенных ребят». О чём они мечтают, где берут силы? Что они хотят сказать жителям нашего города и друг другу? Что же такое инклюзивное пространство и зачем оно необходимо каждому горожанину?