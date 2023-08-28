Испытай новое: в НГУ учебный год начнется с научного пикника

1 сентября во внутреннем дворике Новосибирского госуниверситета пройдет ежегодное мероприятие в честь начала учебного года — Open Space Picnic. Организаторы приготовили около 50 развлекательных и научно-популярных площадок. Вход свободный для всех желающих.

День знаний — это не только школьный праздник. Так, Новосибирский государственный университет для всех желающих ярко начать учебный год готовит большую развлекательную и научно-популярную программу — 1 сентября в 15:00 во внутреннем дворике одного из корпусов вуза (ул. Пирогова, 1) пройдет ежегодное мероприятие Open Space Picnic.

Основная миссия Open Space Picnic — популяризация науки, научной деятельности и технологий среди студентов и школьников, а также жителей и гостей Новосибирска и, в частности, Академгородка.

Гостей праздника ждет около 50 площадок: химические и физические опыты, квиз об Академгородке, бесплатные фотобудки, интерактивы от иностранных студентов НГУ и языковых центров, мастер классы по йоге, гончарному искусству и танцам и многое другое. Также на территории внутреннего двора университета будут работать фудкорты.

«Первый пикник прошел в 2015 году. Он был посвящен фантастической саге «Звездные войны». Затем были и комиксы, и «Назад в будущее!», и парк юрского периода. В этом году мы предлагаем посмотреть на мир под другим углом. Лейтмотивом пикника стала инверсия, которая встречается не только в русском языке, но и в математике, и в физике, и в других естественных науках и даже искусстве, — рассказала менеджер проекта Анна Ненашева. — Отмечу также, что в этом году пикник пройдет при поддержке "Росмолодежь.Гранты"». Благодаря грантовому финансированию событие станет еще более масштабным и значимым!

Параллельно с работой интерактивных площадок на большой сцене пройдет развлекательная программа. Вечером состоится квартирник с участием новосибирских музыкальных групп.

Вход на Научный пикник свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.

Подробнее о мероприятии на сайте: https://events.nsu.ru/picnic/.