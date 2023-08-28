Море веселья и приятных подарков: Отпраздновать 1 сентября в парке им. Кирова приглашают сибиряков

Считанные дни остаются до начала учебного года. Уже совсем скоро улицы города наполнятся торжественной атмосферой, радостью школьников и волнением первоклашек.

Для кого-то это очередной учебный год, для других — самый первый день в школе.

В этот день «СибФМ» Group приглашает учащихся и их родителей на праздник в парк им. Кирова. Начало программы состоится в 12:00, а закончится в 18:00. Целый день на открытом воздухе участники смогут поиграть в семейные игры, поучаствовать в конкурсах, соревнованиях и мастер-классах.

Самые активные получат призы. Генеральный партнер клуб смешанных единоборств «Медведь» разыграет два абонемента на тренировки. Получив долгожданный абонемент, насладиться приятным времяпрепровождением сибиряки смогут в самом сердце Горского жилмассива! К слову, для семьи в клубе «Медведь» действует скидка на посещение 20%. Открыт набор на групповые и персональные тренировки для детей и их родителей по направлениям ММА, Рукопашный бой, Бокс, Джиу-Джитсу, Акробатика.

Выиграть что-то практичное гости праздника смогут после победы в конкурсах от крупной сети магазинов бытовой техники «Эликон». Благодаря своим изысканным решениям, высокому уровню качества, продукция официального партнера праздника станет незаменимым помощником в повседневной жизни.

Утолить жажду вкусными прохладительными напитками от «Сова Бар» получится, если выиграете соревнования. Участники конкурсов от «Мармеладной бухты» поборются за 5 пакетов мармелада.

Яркая развлекательная программа не оставит никого равнодушным. Ждем вас!

Генеральный партнер — КЕ Медведь – в самом сердце Горского жилмассива! Открыт набор на групповые и персональные тренировки для детей и их родителей! По направлениям ММА, Рукопашный бой, Бокс, Джиу-Джитсу, Акробатика.Для семейного посещения клуба (например отец с ребенком) действует 20% скидка.

Приходите к нам заниматься всей семьей. Ул. Планировочная 2

Официальный партнер — Сеть магазинов бытовой техники Сибэликон сайт эликон точка ру

Партнеры мероприятия:

Sova bar- бар неповторимых безалкогольных коктейлей. Насладись охлаждающими лимонадами

Алкрим новый взгляд на мороженое

Food-партнер — Мармеладная бухта

Образовательные партнеры: