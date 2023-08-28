Новикомбанк отказался от применения продукции Apple в служебных целях

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, отказался от использования продукции Apple в служебных целях. Причиной стало наличие критичных уязвимостей в операционной системе iOS.

В соответствии с приказом в банке запрещено использование для служебных целей устройств Apple, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры. Кроме того, теперь в оргтехнике американского производителя нельзя применять корпоративные SIM-карты.

В разъяснении Департамента информационной безопасности Новикомбанка говорится, что эксплуатация устройств корпорации Apple несёт угрозу получения злoумышленниками несанкционированного доступа к обрабатываемой информации. Это связано с наличием уязвимостей в операционной системе iOS.

Запрет на Apple в Новикомбанке следует за аналогичными решениями других российских организаций после обнаружения аномалий на мобильных устройствах Apple, которые могли быть связаны с разведывательной деятельностью со стороны США. Множество ведомств, включая Минтранс, Минпромторг, Минцифру, Госкорпорацию Ростех, Росавиацию и РЖД, отказались от использования техники Apple.