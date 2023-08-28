Перехват трех авиабомб JDAM, ликвидация двух БПЛА ВСУ в Крыму - последние новости о спецоперации на Донбассе на вечер 28 августа

Подробнее о последних событиях на Донбассе — в дайджесте Сиб.фм.

ПВО ВС РФ сбили три управляемые авиабомбы JDAM

Системам ПВО ВС РФ за истекшие сутки удалось поразить управляемые авиабомбы JDAM в количестве трех единиц. Также российские военные сбили 27 БПЛА ВСУ и 1 снаряд РСЗО HIMARS. Этой информацией поделились в пресс-службе оборонного ведомства России.

ПВО ВС РФ уничтожили над Крымом два дрона Украины

Российские средства ПВО ликвидировали над территорией Крымского полуострова два принадлежащих ВСУ БПЛА самолетного типа. Киевский режим предпринял попытку террористической атаки примерно в 10:30. Данная информация поступила от МО РФ в Телеграм-канале.

ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Группировке российских войск «Запад» за 24 часа удалось отбить на указанном направлении две вражеские атаки. Кроме того, военные ликвидировали до 30 украинских боевиков и 6 единиц техники, передали в российском Минобороны.

ВС РФ уничтожили свыше 340 военных Украины на Запорожском направлении

Силы киевского режима за последние сутки лишились на данном направлении более 340 военнослужащих. Там ВС РФ смогли отразить 7 вражеских атак. Об этом передали в МО РФ.

ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки на указанном направлении группировка российских войск «Центр» смогла отразить две вражеские атаки. Также бойцы ликвидировали до 60 боевиков Украины и 6 единиц техники, передали в МО РФ. В отражении действий ВСУ принимали участие артиллерия, армейская авиация и ТОС.

ВСУ потеряли более 185 солдат на Донецком направлении

За истекшие сутки силы киевского режима лишились свыше 185 боевиков на данном направлении. По информации МО РФ, в отражении двух атак украинских штурмовых групп были задействованы подразделения «Южной» группировки войск, авиация и артиллерия. На Донецком направлении ВСУ потеряли также одну польскую САУ Krab, 2 автомобиля, 3 боевые бронированные машины и боевую машину РСЗО «Град».