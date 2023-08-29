Бонусы от Новикомбанка набирают популярность

Почти в три раза с июня 2022 года увеличилась сумма бонусов Новикомбанка, ежемесячно начисляемых розничным клиентам. Наиболее всего бонусы опорного банка Госкорпорации Ростех востребованы при покупке различных сертификатов.

За 12 отчетных месяцев количество подключенных к бонусной программе карт выросло примерно в два раза. А общая сумма бонусов, начисленных клиентам Новикомбанка с июня 2022 по июнь 2023 года, увеличилась в 2,65 раза.

Как правило, клиенты накапливают бонусы для покупок необходимых вещей. При этом в июне текущего года объем потраченных бонусов Новикомбанка достиг 22,6% от накопленных. Несмотря на то, что за отчетные месяцы владельцы карт потратили в 4,5 раза больше бонусов по сравнению с предшествующим периодом, показатели программы лояльности банка соответствуют целевой финансовой модели продукта.

Чаще всего клиенты Новикомбанка использовали бонусы для оплаты подарочных сертификатов. С момента появления такой возможности на них расходуют в среднем 83,2% от полученного вознаграждения. Из расчёта 1 бонус = 1 рубль их также можно тратить на бронирование мест в гостиницах (0,5% всех списанных бонусов), приобретение авиа и железнодорожных билетов (4%). Кроме того, предусмотрена возможность частичной оплаты (до 30% от стоимости) товаров (12,3%) и путешествий рублями по карте Новикомбанка.

«Мы видим, что покупательная активность клиентов растёт. Это говорит, кроме прочего, о том, что программы лояльности Новикомбанка пользуются популярностью у держателей наших карт. Мы продолжим и дальше совершенствовать их – планируем разрабатывать новые выгодные предложения для клиентов. В частности, будем развивать программу «Бонусы» – она уже зарекомендовала себя на рынке и получила заслуженное признание потребителей», – заверил директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Изучить условия и подключиться к программе «Бонусы» можно на сайте: https://novikom.ru/individuals/bonus-program/