ITConstruct помогает бесплатно внедрить CRM

Многие руководители знают, что CRM повышает продажи, но боятся ее внедрять. Опасения здесь понятные — мы вложим деньги в программу, и потом будет непонятно, что с ней делать, и она так и останется мёртвым грузом.

Также, среди стоп-факторов руководители называют опасения «не разобраться в программе», «сложный интерфейс», «обучение сотрудников», «высокую собственную занятость» и другие.

Естественно, что все интеграторы знают про эти опасения и предлагают платную поддержку, консультации и настройки.

Но если задуматься, то качественное внедрение и использование CRM выгоднее прежде всего интегратору CRM. Потому что его клиент, внедривший CRM, будет иметь преимущество на рынке перед конкурентами, а, значит, спустя некоторое время обратится за доработками и развитием!

Именно поэтому в компании ITConstruct сделали специальную услугу — «Бесплатное внедрение CRM». После покупки лицензии в течении определённого времени предоставляется возможность неограниченно обращаться за услугами внедрения — будь то консультации или настройки.

Эта услуга позволяет снять большинство вопросов о внедрении CRM. В том числе настройку, обучение, сопровождение на самом важном этапе — старте работы компании в новой системе!

Что входит в «Бесплатное внедрение»?

Как правило, это настройка воронок CRM, настройка карточек и полей клиента и сделки, обучение, настройка интерфейсов, и даже создание разнообразных бизнес-процессов. Всё под ваши задачи.

Для каких CRM систем действует услуга «Бесплатное внедрение»?

Компания ITConstruct предлагает «Бесплатное внедрение» для двух самых популярных систем на рынке — это amoCRM и Битрикс24. Причём, для Битрикс24 услуга может включать не только блок CRM, но и другие блоки Битрикс24 — коммуникации, задачи и проекты, смарт-процессы.

К кому обратиться за бесплатным внедрением?

Услугу предоставляет компания ITConstruct. Это один из лидеров по внедрению CRM в России. С 2005 года внедрено более 1800 проектов. Среди клиентов – компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также государственные, муниципальные и образовательные учреждения. Офисы компании представлены в Москве, в Новосибирске и Владивостоке, что обеспечивает отлаженную работу с клиентами из разных регионов и часовых поясов.

Компетенции сотрудников ITConstruct подтверждены сертификатами, а сама компания имеет высший партнёрский статус Битрикс24, статус официального партнёра amoCRM, высокие места в различных рейтингах.

Услуга предоставляется при покупке любого тарифа Битрикс24 на год или коробочной версии Битрикс24, а для amoCRM действует промо-акция – услуга предоставляется даже при покупке лицензии всего на месяц.

Наверное, CRM стоит дорого?

Абсолютно нет. Цены на amoCRM начинаются от 4990 р/год, на Битрикс24 – от 23880 р/год. И никаких доплат.

Услуга «Бесплатное внедрение» действует до 31.12.2023.

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