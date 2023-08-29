Как выбрать смартфон и не ошибиться: инструкция

В современном мире ни один человек не представляет своей жизни без смартфона. Сейчас этот гаджет необходим для учебы, работы и просто комфортной жизни. Среди большого разнообразия брендов, производящих смартфоны, сложно сделать правильный выбор, особенно, если человек не готов отдавать за гаджет несколько десятков тысяч рублей. Сегодня представляем вашему вниманию относительно молодой бренд, который быстро занял свою нишу и стал популярным, — Realme.

Это глобальный технологичный бренд, который выпускает смартфоны и умные устройства, меняющие принятые стандарты и делающие высокие технологии доступными широкому кругу потребителей с разным достатком. Кроме этого, гаджеты этого бренда отличаются высокой производительностью и стильным дизайном. На данный момент устройствами компании пользуются 160 миллионов человек, они представлены на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.

В 2023 году этому бренду исполняется пять лет. Компания появилась на рынке в 2018 году, когда уже существовал 701 бренд смартфонов. Её основал Скай Ли. Однако бренд даже в условиях жесткой конкуренции быстро занял свою нишу и стал достойным конкурентом популярных ранее мировых брендов. За три года компании удалось войти в пятерку лучших в 30 странах мира и стать самым молодым и быстроразвивающимся брендом смартфонов.

В 2019 году бренд компания вышла на высококонкурентный китайский рынок и быстро зарекомендовала себя как «популяризатор 5G», новой на тот момент технологии, представив ряд популярных продуктов по всему миру. Стратегия оказалась эффективной, благодаря чему компания быстрее всех в мире достигла объема продаж в 50 миллионов долларов США в третьем квартале 2020 года. Затем компания быстрее всех в мире продала 100 миллионов смартфонов. На 2023 год по всему миру насчитывается более 160 миллионов пользователей этого бренда, в России гаджетами компании пользуются 8 миллионов жителей.

Успех компании связан с непоколебимой приверженностью философии бренда Dare to Leap, «Меняй стандарты». Это означает, что бренд не боится экспериментировать, при этом понимая потребности пользователей, быстро адаптируются к изменениям рынка и постоянно выпускает продукты с высочайшей производительностью и креативным дизайном.

В компании даже спустя пять лет преданы своей первоначальной миссии, ставя пользователей в центр внимания и увеличивая инвестиции в исследования и разработки в шести основных областях: дисплее, изображениях, играх, зарядке, микросхемах и дизайне.

А в рамках празднования первого пятилетия в компании запустили новые продукты, на которые точно стоит обратить внимание.

Одна из моделей, к которой стоит присмотреться, — смартфон Realme C53. Его стоимость начинается от 13999 рублей, что делает его доступным. Устройство оснащено быстрой зарядкой 33 Вт, в нем есть до 12 ГБ динамической оперативной памяти и накопитель емкостью до 128 ГБ, а также самый тонкий в сегменте корпус Ultra Slim толщиной 7,49 мм. Камера на смартфоне является одной из самых важных для пользователей характеристик. В этом устройстве основная камеру с разрешением 50 Мп, апертурой f/1,8 и объективом 5P, а также объектив B&W с апертурой f/3,0. Разрешение фронтальной камеры смартфона – 8 Мп, что позволяет создавать отличные селфи. Кроме этого, в верхней части расположен миниатюрный каплевидный вырез для камеры, что обеспечивает максимально комфортные впечатления при использовании. Рядом с вырезом расположена первая на ОС Android мини-капсула – динамический элемент интерфейса, отображающий уведомления и передающий состояние аккумулятора смартфона с помощью подсветки. Зеленый, синий и красный цвета означают, что батарея полностью заряжена, заряжается или разряжена, соответственно. Кроме того, в дальнейшем владельцам C53 будут доступны и другие функции мини-капсулы: объем переданных данных и число пройденных шагов.

Пользователи, купившие его до 10 сентября, смогут получить целый дополнительный год гарантии. Эта услуга будет активирована, если вы обратитесь в сервисный центр с чеком с релевантными датой или смартфоном с соответствующим временем активации.

Заслуживают внимания и смартфоны с премиальным дизайном и камерой сверхвысокого разрешения Realme 11 Pro и 11 Pro+. Стать обладателем уникального гаджета можно за 32 999 рублей за модель 11 Pro и за 39 999 рублей за 11 Pro+.

У гаджета 11 Pro+ флагманский изогнутый экран с частотой 120 Гц и премиальный корпус из экокожи с дизайном от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Смартфон 11 Pro в свою очередь получил камеру 100 Мп с оптической стабилизацией и функцией ProLight и аккумулятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор последнего поколения MediaTek Dimensity 7050.

У компании есть своя собственная студия дизайна, которая сотрудничает с именитыми художниками. Благодаря этому гаджеты этого бренда стали законодателями моды в мире смартфонов.

Любители делать красочные и качественные фотографии оценят камеры этих смартфонов, которые благодаря своим параметрам позволяют делать яркие снимки даже в условиях слабого освещения.

Каждый пользователь при покупке заостряет внимание на емком аккумуляторе смартфона. Так, вышеперечисленные смартфоны способны зарядиться с 0 до 100% всего за 26 минут, благодаря зарядному устройству SUPERVOOC мощностью 100 Вт.

Другой смартфон в конфигурации 1 ТБ +16 ГБ можно купить по цене от 79 999 рублей. Это смартфон realme GT3 с уникальным дизайном и со сверхбыстрой зарядкой 240 Вт, с интерактивным RGB-интерфейсом, он имеет современный Ultra AMOLED дисплей с максимальной частотой 144 Гц, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, передовую камеру Sony IMX 890 OIS+EIS 50 Мп и стильный дизайн с интерактивным RGB-интерфейсом.

Уникальность этого смартфона — в его том числе в скорости его зарядке: от 0 до 20% смартфон заряжается всего за 80 секунд; до 50% смартфон можно зарядить за 4 минуты; а полный заряд до 100% займет всего 9,5 минут.

В России этот смартфон продается в максимальной конфигурации с 1 ТБ постоянной и 16 ГБ оперативной памяти, при этом 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR 5X гарантирует быструю запись и чтение данных и поддерживает одновременную работу до 45 приложений.

По достоинству оценят этот смартфон пользователи, которым необходимы качественные снимки. Блок камер GT3 состоит из первого в России флагманского сенсора Sony IMX 890 OIS+EIS 50 Мп, который гарантирует детализированные фотографии высокого разрешения при любых условиях. Сенсор большого размера 1/1,56” захватывает максимальное количество света для обеспечения высокого качества ночных снимков. Сверхширокоугольный модуль 8 Мп с углом обзора 112° позволяет делать эффектные панорамные фото и запечатлевать всю красоту природы и городских пейзажей. А при съемке в режиме «Микроскоп» станут видны мельчайшие детали — за микросъемку отвечает модуль 2 Мп с оптическим 20х и цифровым 40х зумом.

Обработка фотографий осуществляется алгоритмами на базе искусственного интеллекта, такими как архитектура HyperShot 2.0, которая позволяет повысить скорость съемки до 300 снимков в минуту, а также поддерживает съемку в обновленном RAW формате; алгоритмы удаления посторонних шумов стали еще эффективнее, а трехосевая оптическая стабилизация изображения позволяет снимать еще более четкие и плавные видео даже в формате 4K 60 Гц. В режиме «Уличная фотография 3.0» можно выбрать один из 15 фильтров. Режим «Умный город», в свою очередь, поможет подобрать фильтры в зависимости от географического положения.