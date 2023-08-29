Окунуться в атмосферу сладостей и веселья предлагают новосибирцам 1 сентября в Центральном парке

Для каждого ученика и родителя 1 сентября — особенный день, который олицетворяет начало нового учебного года. Праздник напоминает о важности образования и его роли в формировании будущего. Родители стремятся сделать этот день особенным для своего ребенка и всячески поддержать его.

Особые наряды, подарки, праздничные фотографии — все это помогает создать атмосферу радости, что очень важно. «СибФМ Group» организует 1 сентября развлекательную программу в Центральном парке. Мероприятие начнется в 12:00, а закончится в 18:00. Ученики и их родители смогут поиграть на свежем воздухе, пройти мастер-классы, поучаствовать в соревнованиях, а также найти новых друзей.

Мы с гордостью объявляем об участии наших фуд-партнеров в предстоящем мероприятии! Каждый из них принесет свою уникальность и вкус в наше событие. Давайте познакомимся с ними поближе:

«Томское молоко» – бренд, который славится своим качественным и натуральным молочным продуктом. Компания предлагает свежее и вкусное молоко, которое многие дети пьют перед школой.

«Мармеладная бухта» – это место, где сбываются все сладкие мечты. Бренд специализируется на производстве изысканных десертов, включая различные виды мармелада. Их вкусные и яркие сладости сделают наше мероприятие еще более запоминающимся.

«Самый мясной бар BEFFY» – это истинная находка для любителей мяса. Только самые свежие и сочные мясные блюда, которые удовлетворят самых искушенных гурманов. Присутствие "BEFFY" на нашем мероприятии добавит аромат и вкус мясного счастья.

«Голодный пес» – это место, где можно насладиться разнообразными блюдами, которые радуют глаз и живот. С их инновационными подходом к уличной еде, никто не останется равнодушным.

«Десант здоровья» – это компания, которая предлагает натуральное, полезное и вкусное мороженое. Их продукты производятся из высококачественных ингредиентов и не содержат искусственных добавок. Вкусные и освежающие мороженые десерты от «Десанта Здоровья" будут идеальным угощением.

«Фрисби Фуд» – это популярная сеть быстрого питания, предлагающая разнообразные блюда и закуски. Они славятся своими вкусными гамбургерами, картофельными изделиями и сочной подачей. Их присутствие придаст энергичную и удовлетворительную атмосферу.

Благодаря нашим фуд-партнерам, наше мероприятие будет вкусным и разнообразным. Мы приглашаем всех насладиться их качественными продуктами, которые добавят атмосферу праздника и радости! Ждём вас и давайте делать самые лучшие воспоминания вместе!

Генеральный партнер – Торговая сеть «Пятерочка»

Официальные партнеры:

Торговая марка «Белый кролик». Продажа профессиональной бытовой химии и средств личной гигиены на розлив

Solomon Plus языковая школа,13 языковых направлений онлайн и языковое пространство в центре нашего города, где вы можете изучать английский, китайский ,французский и немецкий

Партнеры мероприятия:

ПАО «Банк Уралсиб»

Сибирский бренд детской одежды MINIDINO

Чайная библиотека

Офтальмологический центр «Глазка»

Food-партнеры:

Мармеладная бухта

Самый мясной бар BEFFY

Торговая марка «Голодный пес»

Биомороженое Десант здоровья

Ресторан быстрого питания Фрисби Фуд

Томское молоко

Образовательные партнеры: