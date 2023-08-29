«Сладкие сюрпризы и веселые игры»: Новосибирцев приглашают незабываемо отметить 1 сентября в парке им. Кирова

Возвращение в школу или вуз после летних каникул — это не только повод сесть за парты и начать учиться, но и возможность получить новые впечатления.

«СибФМ Group» приглашает учеников и их родителей зарядиться позитивом и бодростью на весь учебный год на празднике в парке им. Кирова. Мероприятие состоится 1 сентября в 12:00, а закончится в 18:00.

Гости праздника смогут насладиться незабываемой атмосферой добра и веселья. Участники мероприятия поучаствуют в соревнованиях, в играх на свежем воздухе. Самым активным вручат призы.

Один из наших фуд-партнеров «Мармеладная бухта» привнесет свой уникальный вкус в наше событие. Популярный бренд известен своими нежными и вкусными десертами. Консультанты представят широкий ассортимент мармелада и других сладостей, которые станут идеальным дополнением к нашему мероприятию.

Sova bar — бар неповторимых безалкогольных коктейлей — это уникальный бар, специализирующийся на создании безалкогольных напитков. Профессиональные бармены создают искусные и оригинальные комбинации вкусов, которые завладеют вашим вниманием.

«Алкрим» - это бренд мороженого, известный своим качеством и разнообразием вкусов. Их мороженое производится из отборных ингредиентов и предлагает широкий выбор ароматов и текстур, чтобы удовлетворить любой вкус.

Участие наших фуд-партнеров в мероприятии обещает стать настоящей сладкой и гастрономической сказкой. Мы приглашаем всех насладиться их вкусными и неповторимыми продуктами, которые добавят атмосферу праздника и радости во время нашего мероприятия.

Приходите в парк им. Кирова 1 сентября, чтобы провести яркий и запоминающийся день с семьей и друзьями. Давайте вместе отметим этот особенный праздник и создадим незабываемые воспоминания! Будем рады видеть всех на праздновании!

Генеральный партнер — КЕ Медведь – в самом сердце Горского жилмассива! Открыт набор на групповые и персональные тренировки для детей и их родителей! По направлениям ММА, Рукопашный бой, Бокс, Джиу-Джитсу, Акробатика.Для семейного посещения клуба (например отец с ребенком) действует 20% скидка.

Приходите к нам заниматься всей семьей. Ул. Планировочная 2

Официальный партнер — Сеть магазинов бытовой техники Сибэликон сайт эликон точка ру

Партнеры мероприятия:

Sova bar- бар неповторимых безалкогольных коктейлей. Насладись охлаждающими лимонадами

Алкрим новый взгляд на мороженое

Food-партнер — Мармеладная бухта

Образовательные партнеры: