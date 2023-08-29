В Дзержинском районе Новосибирска появится новый детский сад на ул. Николая Островского

В Дзержинском районе Новосибирска в начале будущего года откроется новый детский сад.

В нынешнем году Новосибирск обзаведется новым детсадом, который появится на улице Николая Островского в Дзержинском районе. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в Телеграм-канале.

Отмечается, что здание рассчитано на 150 детей. Застройщик намерен передать его в собственность мегаполиса. По словам градоначальника, это первый такой опыт. Поблизости возводят современный ЖК.

Обладателями квартир в этом жилом комплексе стало большое количество молодых семей с детьми. На деньги бюджета Новосибирска купят мебель, игрушки, учебно-наглядные пособия, оборудование для пищеблока и прачечной. Анатолий Локоть добавил, что новый корпус закрепят за детсадом № 484, его открытие запланировано на начало будущего года.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в районе нового ЛДС изменится схема движения транспорта после 13 сентября.