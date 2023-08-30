Атмосфера радости и приятных сюрпризов: Сибиряков приглашают отпраздновать 1 сентября в парке им. Кирова

1 сентября — это время новых возможностей и дружбы. В этот день дети встречаются с учителями и одноклассниками, готовятся к заполнению учебных дневников и с нетерпением ждут новых впечатлений.

Отмечать День знаний — это необходимость. Знания являются фундаментом для будущих успехов и достижений наших детей. Важно, чтобы они чувствовали поддержку и восхищение со стороны родителей и всего общества.

Компания СибФМ Group приглашает учеников и их родителей отметить праздник в парке им. Кирова. Участники мероприятия смогут зарядиться позитивом и энергией на весь учебный год. Мероприятие начнется в 12:00, а закончится в 18:00.

Гости праздника смогут ощутить неповторимую атмосферу радости, добра и веселья, приняв участие в играх, соревнованиях, мастер-классах.

Праздник в парке им. Кирова станет отличной возможностью для учеников и их родителей насладиться ярким и незабываемым временем, проведенным вместе. Наши партнеры предоставят дополнительные возможности для детей на празднике.

Один из таких партнеров – Академия Спортивный Ребенок. Организация специализируется на развитии физических и спортивных навыков у детей. На мероприятии, проводимом с их участием, специалисты расскажут о тренерах в академии, дадут полезные советы и позанимаются с детьми.

Еще один партнер, клиника Эксперт, предоставляет медицинские услуги. Врачи и специалисты клиники помогают детям и взрослым, проводят медицинские осмотры и делают все, чтобы каждый чувствовал себя отлично.

Специалисты центра иппотерапии Серебряная подкова проводят конные прогулки на природе. Это особенно полезно для детей с ограниченными возможностями и расстройствами развития. Участие данного центра в мероприятии позволит детям получить уникальный опыт взаимодействия с животными, а также снять напряжение и улучшить свою моторику и координацию.

Посетив парк им. Кирова, вы сможете не только отпраздновать начало нового учебного года, но и провести время активно, насладиться красотой природы. Сделайте этот день запоминающимся и уникальным для себя и ваших детей. Ждем вас!

Генеральный партнер — КЕ Медведь – в самом сердце Горского жилмассива! Открыт набор на групповые и персональные тренировки для детей и их родителей! По направлениям ММА, Рукопашный бой, Бокс, Джиу-Джитсу, Акробатика.Для семейного посещения клуба (например отец с ребенком) действует 20% скидка.

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