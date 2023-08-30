Хотите сохранить глаза — слушайте музыку

Новосибирский офтальмологический центр ГЛАЗКА объявил о запуске уже VII Городского конкурса творчества, в котором каждый ребенок в возрасте от 5 до 15 лет имеет шанс выиграть умную колонку с Алисой, мощную портативную колонку или стильные беспроводные наушники.

Этот конкурс — идеальный способ переключить внимание детей от гаджетов и телевизора, провести время с пользой и получить возможность выиграть потрясающие призы.



Музыка играет огромную роль в развитии детей. Она положительно влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование связей между нейронами в мозге, а также помогает глазам отдыхать. Простыми словами, музыка делает человека более восприимчивым, развитым, а также способным быстро и правильно реагировать.

Поучаствовать очень просто — необходимо создать творческую работу, такую как рисунок, поделка или короткое видео продолжительностью до 1 минуты.

Генеральным спонсор конкурса — международная фармацевтическая компания «Сентисс» — производитель широкого ряда капель для лечения заболеваний глаз. Компания активно реализует в странах своего присутствия, в том числе в России, благотворительные и социально значимые инициативы. «Сентисс» является партнером центра «ГЛАЗКА» уже не первый год – компания уже поддерживала конкурс детского творчества в 2021 г.

«Очень важно прививать культуру заботы о своем здоровье, в том числе здоровье зрения, с ранних лет. Особенно это актуально сегодня, когда гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей жизни уже с детства. Мы очень рады партнерству с офтальмологическим центром «ГЛАЗКА» и, конечно, продолжим оказывать поддержку таким замечательным проектам, как конкурс детского творчества», — говорит Елена Платонова, генеральный директор «Сентисс» в России.

Будем рады видеть всех желающих принять участие и показать свои творческие способности!

Подробные условия и регламент конкурса доступны на официальном сайте.



