Отправляемся в круиз из Сибири

Если вы раздумываете пополнить копилку путешествий чем-то необычным, но совсем не хочется жертвовать комфортом и днями отдыха, то экскурсия по джунглям или экстремальный сплав по горной реке точно не ваш вариант. А вот круизный отдых подойдёт отлично! Рассказываем в статье подробнее про путешествие на лайнере.

Круизный отдых — это минимум усилий. Вы выбираете подходящий тур, а все развлечения, организационные моменты и маршрут между странами уже продуманы, вам остаётся только наслаждаться отдыхом и делать лучшие фотографии морских рассветов и закатов для своих социальных сетей.

Несмотря на то, что круизы — необычный вариант отдыха для русских туристов ещё в 2013 году ЮНЕСКО по данным многочисленных исследований признало круизы самым безопасным видом отдыха. При строительстве современных круизных кораблей используются все самые инновационные технологии и последние достижения науки и техники. Также современные лайнеры оснащены мощной системой стабилизации качки, поэтому случаи укачивания сведены к минимуму.

Отдых на круизе — это про комфорт и удобство. Покупая тур на судно, вы получаете доступ к настоящему плавучему отелю, а то и городу. На больших лайнерах есть всё: бассейны, рестораны, спа-салоны, театры, спортивные площадки и многое другое. А питание на борту всегда «все включено».

А самое главное — за одно путешествие вы посещаете несколько городов или даже стран! Не теряя времени на перелеты, выселение и заселение в отели, вы сможете познакомиться с культурой и достопримечательностями разных мест. Стран несколько, а вот чемодан распаковывать придется всего один раз — удобно!

Какой круиз выбрать?

На лайнере можно отправиться в морское путешествие. Программы морских круизов обычно строятся таким образом, что вы путешествуете в пределах одного водного бассейна и останавливаетесь в городах-портах одной или нескольких стран.

Надежда Ращинская, менеджер туристического агентства «Свобода Трэвел», рекомендует выбрать для знакомства с морскими путешествиями круиз по Персидскому заливу. Есть много интересных вариантов на зиму, когда в странах Ближнего Востока царит идеальная погода для путешествий. Например, круиз на лайнере MSC Euribia New Ship 2023 5*. В ходе круиза вы сможете посетить целых три страны — ОАЭ, Катар, Бахрейн.

На самом круизном лайнере учтено все, чтобы морское путешествие стало для гостей MSC Euribia подлинным праздником. На борту 10 ресторанов и 21 бар, 5 бассейнов, в том числе один из самых больших аквапарков в море, театр на 945 мест с ежевечерними живыми постановками и шоу, отличная инфраструктура для детей с игровыми зонами и даже Балийский MSC Aurea Spa с эксклюзивной термальной зоной с сауной, паровой баней и гидромассажем.

Заранее оформлять визу в данный круиз не нужно. Документ на посещение страны оформляется только в аэропорту Дубая, по прилёте в страну. Если вы выберете другой круиз, который швартуется в странах, где нужно получать визу заранее, правила оформления будут действовать как при покупке обычного тура.

Как добраться до места отправления круиза? Менеджеры турагентства «Свобода Трэвел» подберут перелёт с удобной стыковкой.

На фоне роста популярности внутреннего туризма становятся востребованными также и речные круизы по просторам нашей необъятной страны. За несколько дней можно посмотреть несколько городов и сёл России с уникальными достопримечательностями и историческим духом. А невероятные, постоянно меняющиеся пейзажи Родины скрасят нахождение на борту между остановками.

Надежда Ращинская, специалист по круизным путешествиям, советует обратить внимание на речной круиз под названием «Северные сокровища». Корабль «Маленький принц» 4* плывёт по Волге, начиная свой путь из Москвы. Останавливается в таких городах, как Калязин, Череповец, Рыбинск, Тутаев, Углич и сёлах Горицы, Кузино, Ирма. В экскурсионной программе круиза — посещение достопримечательностей, древних церквей и монастырей, знакомство с гастрономией регионов. Речной круиз станет отличным подарком для родителей, которые не готовы отправиться за границу, но жаждут путешествий.

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