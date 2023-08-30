Субсидия на технику Shacman с выгодой 500 000 рублей

Таймлизинг совместно с официальным дилером Orion предоставляет клиентам субсидию 500 000 рублей на приобретение новой спецтехники Shacman в лизинг.

В спецпредложении участвуют самосвалы, тягачи и автобетономесители. С полным списком моделей, участвующих в акции, можно ознакомиться в таблице 1.

Таблица 1. Спецтехника, подходящая для субсидирования от Orion

Акция действует до 31.12.2023г. на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Подробную информацию о спецпредложении можно получить, оставив заявку на сайте ТаймЛизинг или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам. Не является публичной офертой.

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