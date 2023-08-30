В Новосибирске проезд на пригородных электричках до конца 2023 года подешевел на 20%

В Новосибирской области с августа по июль 2023 года рост перевозок пассажиров в пригородном сообщении составил 7,5%, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за семь месяцев пригородными поездами воспользовались 12,5 млн пассажиров. В июле 2023 года пригородные перевозки увеличились на 3,2%, в сравнении с 2022 годом, электропоездами воспользовались более 2,3 млн пассажиров. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Эти данные говорят о том, что для жителей Новосибирской области пригородные электропоезда являются популярным и востребованным способом передвижения по региону. А до 31 декабря 2023 года новосибирцы смогут еще и сэкономить до 40 рублей при оплате каждого билета на электрички. При регулярных поездках сумма сэкономленных денег может оказаться внушительной.

Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо при покупке билета любым способом оплатить проезд через Систему быстрых платежей (СБП), предварительно пройдя регистрацию в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!».

«Приобрести билет на электричку с выгодой можно несколькими способами. В том числе, оплатив поездку через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Главное условие – на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет», — пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Сейчас сервисы оплаты услуг с использованием Системы быстрых платежей активно внедряются в нашу жизнь, при этом помогая экономить деньги.

«В пригородном пассажирском комплексе внедряются современные цифровые сервисы при оформлении и оплате проезда. В апреле текущего года произведен запуск технологии оплаты проездных документов пригородного сообщения с использованием СБП в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам». Проводятся работы по внедрению СБП в пунктах продажи ППК, а также в пути следования пригородных поездов на переносной контрольно-кассовой технике. С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный», – отметил начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексей Белянкин.

В рамках акции пассажиры пригородных электричек смогут вернуть до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. При оплате сразу нескольких билетов в рамках акции кешбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности. Более подробно узнать об акции можно на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!»