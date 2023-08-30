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общество
На правах рекламы реклама

В Новосибирске проезд на пригородных электричках до конца 2023 года подешевел на 20%

Фото: Пресс-служба РЖД

В Новосибирской области с августа по июль 2023 года рост перевозок пассажиров в пригородном сообщении составил 7,5%, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за семь месяцев пригородными поездами воспользовались 12,5 млн пассажиров. В июле 2023 года пригородные перевозки увеличились на 3,2%, в сравнении с 2022 годом, электропоездами воспользовались более 2,3 млн пассажиров. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Эти данные говорят о том, что для жителей Новосибирской области пригородные электропоезда являются популярным и востребованным способом передвижения по региону. А до 31 декабря 2023 года новосибирцы смогут еще и сэкономить до 40 рублей при оплате каждого билета на электрички. При регулярных поездках сумма сэкономленных денег может оказаться внушительной.

Фото В Новосибирске проезд на пригородных электричках до конца 2023 года подешевел на 20% 2

Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо при покупке билета любым способом оплатить проезд через Систему быстрых платежей (СБП), предварительно пройдя регистрацию в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!».

«Приобрести билет на электричку с выгодой можно несколькими способами. В том числе, оплатив поездку через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Главное условие – на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет», — пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Фото В Новосибирске проезд на пригородных электричках до конца 2023 года подешевел на 20% 3

Сейчас сервисы оплаты услуг с использованием Системы быстрых платежей активно внедряются в нашу жизнь, при этом помогая экономить деньги.

«В пригородном пассажирском комплексе внедряются современные цифровые сервисы при оформлении и оплате проезда. В апреле текущего года произведен запуск технологии оплаты проездных документов пригородного сообщения с использованием СБП в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам». Проводятся работы по внедрению СБП в пунктах продажи ППК, а также в пути следования пригородных поездов на переносной контрольно-кассовой технике. С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный», – отметил начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексей Белянкин.

Фото В Новосибирске проезд на пригородных электричках до конца 2023 года подешевел на 20% 4

В рамках акции пассажиры пригородных электричек смогут вернуть до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. При оплате сразу нескольких билетов в рамках акции кешбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности. Более подробно узнать об акции можно на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!»

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Карина Чиркова
Журналист

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