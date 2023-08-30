Восторг и положительные эмоции: Жителей Новосибирска приглашают на празднование 1 сентября в Центральном парке

1 сентября — это особый день, который отзывается в сердце каждого человека. Он олицетворяет не только начало нового учебного года, но и надежды, ожидания, возможности.

Для детей и их родителей 1 сентября становится символом нового начала. Он наполнен энергией и волнением перед ожидаемыми переменами.

Команда СибФМ Group приглашает новосибирцев и гостей города отметить этот знаменательный день в Центральном парке. Развлекательная программа с играми на свежем воздухе, шоу, творческими мастер-классами начнется в 12:00, а закончится в 18:00.

В празднике примут участие наши партнёры. Участие образовательных партнеров имеет большое значение для школьников, так как именно они способствуют развитию, мотивации и успешной адаптации ребёнка в современном обществе. В этом контексте хотим отметить образовательных партнеров, которые внесут свой вклад в мероприятие.

Solomon Plus — онлайн школа иностранных языков, имеющая в своей программе 13 языковых направлений: английский, французский, немецкий, а также РКИ, испанский, персидский, турецкий, арабский, хинди, китайский, корейский и иврит. Познакомиться ближе с каждым направлением, а также выбрать для себя наиболее подходящий помогут преподаватели школы на нашем празднике.

Мовави — это единственная в Сибири детская школа программирования, которая открыта на базе IT. Это место, где студенты могут освоить различные языки программирования и получить навыки для будущей работы. Школа предлагает различные курсы, а также менторскую поддержку. При этом, первые пробные уроки проходят в школе бесплатно. После праздника вы можете прийти на экскурсию или записаться на урок.

Языковая школа «Я» - это одна из лучших языковых школ в городе. Она предлагает широкий спектр услуг, включая изучение английского языка. Преподаватели школы — высококвалифицированные специалисты, которые предоставляют качественное обучение по индивидуальным потребностям студента. Партнер расскажет о скидках на обучение и сообщит об уникальных методиках обучения языкам.

Учитывая уникальность каждого из представленных образовательных партнеров, их участие в вашем мероприятии будет способствовать его более полному и интересному проведению. Каждый из гостей праздника найдет что-то по душе.

Приглашаем взрослых и их родителей отметить 1 сентября с пользой и принять участие в наших праздничных мероприятиях. Устройте себе и своему ребёнку праздник, который запомнится надолго!

Генеральный партнер – Торговая сеть «Пятерочка»

Официальные партнеры:

Торговая марка «Белый кролик». Продажа профессиональной бытовой химии и средств личной гигиены на розлив

Solomon Plus языковая школа,13 языковых направлений онлайн и языковое пространство в центре нашего города, где вы можете изучать английский, китайский, французский и немецкий

Партнеры мероприятия:

ПАО «Банк Уралсиб»

Сибирский бренд детской одежды MINIDINO

Чайная библиотека

Офтальмологический центр «Глазка»

Food-партнеры:

Мармеладная бухта

Самый мясной бар BEFFY

Торговая марка «Голодный пес»

Биомороженое Десант здоровья

Ресторан быстрого питания Фрисби Фуд

Томское молоко

Образовательные партнеры: