Новикомбанк подарит бесплатное обучение держателям социально-платежных карт

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в преддверии 1 сентября подготовил специальное предложение для держателей социально-платежных карт (СПК). В рамках совместной акции с образовательной платформой «Ростелеком Лицей» им станут доступны промокоды на один месяц бесплатного обучения.

Социально-платежная карта работника — флагманский продукт Новикомбанка в розничном бизнесе. В соответствии с утвержденной в 2022 году Политикой в области социальной направленности банковских продуктов банк дополняет карту новыми бонусами и скидками.

Ко Дню знаний Новикомбанк и обучающий онлайн-сервис «Ростелеком Лицей» запускают акцию — по карте можно будет воспользоваться образовательными услугами Лицея. Для этих целей держателю СПК предоставляется персональный промокод. Бесплатный период подписки — 30 дней. Регистрация на образовательном проекте Ростелекома с активацией промокода доступна с картой Новикомбанка.

Контент образовательной платформы охватывает школьные предметы с 1 по 11 классы, английский и развивающие курсы.

Онлайн-платформа помогает в интерактивной форме вспомнить материал после длительных каникул, разобраться с непонятной или пропущенной темой, сделать сложное домашнее задание, а также закрепить знания. Размещенные на сайте видеоуроки по всем предметам школьной программы разработали и записали лучшие учителя, методисты и преподаватели ведущих образовательных учреждений страны. В любом удобном месте с устройства с доступом в интернет ребята могут слушать лекции преподавателей и докторов наук МГУ, готовиться к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной олимпиаде. На курсах подрастающее поколение учится азам финансовой грамотности, развивает креативность и другие навыки, а также знакомится с самыми популярными и востребованными профессиями в современном мире.

«Мы постоянно расширяем и совершенствуем перечень возможностей и функционал по социально-платежной карте, это одно из ключевых направлений работы Новикомбанка в розничном сегменте. Выступая партнером образовательного сервиса, банк поддерживает один из трендов современного образования — распространение дистанционного обучения, которое, как показывает опыт «Лицея Ростелекома», может быть одновременно качественным и доступным. По стоимости такие онлайн-уроки намного дешевле репетитора, а качество подачи материала сопоставимо с традиционным форматом обучения, подразумевающим посещение учебных заведений», — отметил директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев.