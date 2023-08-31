Центр Новосибирска перекроют для забега и парада студентов 9 сентября

Центр Новосибирска будет перекрыт 9 сентября из-за двух мероприятий.

Сибирский фестиваль бега с полумарафоном Александра Раевича и парад российского студенчества станут причиной перекрытия центра Новосибирска 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Отмечается, что ограничения распространятся на Красный проспект и прилегающие к нему улицы. Начало забега запланировано на 10:00. Что касается молодежного праздника, то он состоится в вечернее время.

Движение транспорта будет перекрыто по причине проведения марафона с 07:00 до 18:00. С 7 утра до 22:30 введут ограничения из-за праздника первокурсников. Кроме того, на участках будет не разрешено парковаться.

Как ранее писал Сиб.фм, на двух улицах Новосибирска ограничили автомобильное движение. Рабочие приступили к сужению дороги на перекрестке улиц Коммунистической и Серебренниковской, а также на ул. Тюленина между домами № 4 и № 8. Это потребовалось из-за аварийного ремонта теплотрасс.