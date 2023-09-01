МТС Банк снова повышает ставку по депозитам для новых клиентов – предпринимателей до 11,4% годовых

Москва, РФ – ПАО «МТС-Банк» возобновил специальную акцию, по которой новые клиенты – субъекты малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, открывшие в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года расчётный счет в банке и разместившие на депозите «Классический онлайн» денежные средства, получат надбавку в размере 1 процентного пункта к процентной ставке.

Продукт «Классический онлайн» можно открыть непосредственно в интернет-банке на срок от 1 дня до 2 лет и на сумму от 50 тыс. до 400 млн рублей. Процентная ставка по депозиту в период акции составляет от 10,4 % до 11,4% годовых в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Расчетный счет в МТС Банке предприятия МСБ и индивидуальные предпринимателей могут открыть бесплатно и выбрать удобный для них тариф по рассчётно-кассовому обслуживанию в зависимости от характера и масштаба деятельности: от начинающего и сезонного до устойчивого бизнеса с регулярными операциями. Также клиенты – предприниматели могут воспользоваться дополнительными продуктами и услугами: установить эквайринг в торговой точке, открыть бизнес-карту к расчётному счету, взять кредит на обратные средства или на исполнение контракта, получить экспресс-гарантию.

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