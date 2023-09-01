Новикомбанк увеличил кешбэки

С сентября Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, расширил ассортимент избранных категорий по программе «Кешбэк». Их список пополнился четырьмя новыми категориями, на которые установлен повышенный кешбэк в 5%. А также увеличил максимальную сумму ежемесячного вознаграждения.

1 сентября Новикомбанк расширил ассортимент избранных категорий в программе «Кешбэк». Таким образом их список увеличился до 33 видов. На период с 1 сентября по 31 октября 2023 года клиентам предлагается на выбор установить 4 новые категории, за покупки в которых будет начисляться повышенный кешбэк в 5% — при условии подключения программы к текущему счету карты.

Из предлагаемых 7 категорий клиент может в мобильном приложении либо интернет-банке выбрать и установить 4. В связи с началом учебного года в перечень включены категории, непосредственно относящиеся к обучению: «Книги», «Канцтовары» и «Образование».

Новые категории, предоставленные клиенту на выбор, включают: «Такси» — для оплаты проезда в лимузинах и такси (каршеринг не входит); «Канцтовары» — подразумевает оплату товаров и услуг в магазинах офисных и школьных принадлежностей, канцтоваров, в том числе бумаги для печатания и письма и т.п.; «Образование» — предполагает оплату образовательных услуг начальной и средней школы, колледжей, университетов, профессиональных училищ и техникумов, а также дистанционных, в том числе бизнес- школ и т.д.; «Обувь» — для покупок в обувных магазинах, оптовых магазинах туфель и ботинок специального назначения, включая спортивную обувь.

Помимо новых категорий можно выбрать: «Книги» — для оплаты товаров и услуг в книжных магазинах, покупки газет, журналов и других периодических изданий; «Цветы» — для покупок в магазинах, продающих обрезанные цветы, цветочные приспособления и саженцы, а также для оплаты товаров и услуг в магазинах, которые продают оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и пр.; «Аптеки» — с целью приобретения лекарств и иных аптечных товаров.

С подробным перечнем избранных категорий можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, банк дополнительно улучшил условия по программе «Кешбэк» — увеличил максимальную сумму вознаграждения с 2000 до 3000 рублей в месяц за покупки, совершенные с 1 сентября 2023 года по не премиальным картам: Классическая, Classic, Standard и Gold.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». LjN8KUBb2