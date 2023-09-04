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общество

День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска

Фото: Денис Винокуров

1 сентября — это особенный день как для взрослых, так и для детей. Для взрослых он символизирует начало нового учебного года и возвращение к повседневным заботам о развитии своего ребенка. Для детей 1 сентября — это день радостного ожидания и новых возможностей. Дети предвкушают новые знакомства, строят планы на будущее. Поэтому очень важно создать для них особую атмосферу и поддержку.

Команда СибФМ Group провела этот день вместе с жителями и гостями города в Центральном парке. Локация превратилась в место веселья и радости. Праздник посетили 7000 сибиряков и гостей города. Мероприятие стало символом единства семьи и особой связи между поколениями.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 2

Активисты участвовали в играх и конкурсах. Те, кто смог одержать победу, получили призы.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 3

Благодаря своему яркому наряду, аниматоры привлекли внимание детей и смогли поднять настроение даже самому скучающему гостю.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 4

Для самых маленьких организовали творческие мастер-классы, где дети продемонстрировали свои таланты и умения. Поднапрячь мозги юным гостям пришлось при решении головоломок.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 5

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 6

В конкурсах решили поучаствовать и подростки. Большинство из них пожелали проверить свое зрение. На празднике всем желающим была предоставлена возможность пройти бесплатный скрининг перед школой. Ребята получили исчерпывающие консультации.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 7

Разнообразие предлагаемых товаров на ярмарках и торговых точках удивило присутствующих.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 8

Каждый смог полакомиться различными сладостями и фруктами, выпить прохладительные напитки.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 9

Ароматы и вкусы заполнили воздух, создавая атмосферу очарования.

Фото День Знаний-2023 с танцами и безудержным весельем отметили в Центральном парке Новосибирска 10

Настоящее волшебство праздника 1 сентября в Центральном парке не могло остаться незамеченным. Все участники с огромным удовольствием провели время, получив заряд позитива и веселья. Этот праздник стал настоящей радостью для всех, позволив детям окунуться в мир фантазий и безудержного веселья.

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Карина Чиркова
Журналист

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