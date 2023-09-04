Генеалогия — занимательная экскурсия в прошлое своей семьи

К поискам своих корней на определенном жизненном этапе обращаются многие люди. Не сложно выяснить даты рождения и смерти родственников на уровне дядюшек, тётушек, бабушек, дедушек. Их могут сообщить еще живущие члены семьи. Есть такие данные и в архивах.

Но сухие даты ничего не расскажут о самих людях. Кем были наши предки, чем занимались, почему поселились в этом городе или в той деревне, мы уже можем никогда не узнать. История семьи — понятие, выходящее за схему родословного древа, ведь именно семейную историю, историю рода, фамилии чаще всего нам и хочется узнать.

А начинать придется с создания схемы семейных родственных связей, с генеалогии. Занятие генеалогией очень увлекательно. Оно открывает перед человеком неизвестные страницы из жизни близких и дальних родственников. Помогает найти свое место в этом ряду. Узнать почему вдруг в 40-45 лет человек начинает истово заниматься садоводством, выведением новых сортов роз, собирать коллекцию перочинных ножиков или фарфоровых статуэток. Весьма вероятно, что корни личного хобби уходят в глубину семейной истории.

«Семейная память, семейные корни позволяют нам тверже стоять на земле», — уверена директор «Бюро генеалогии» Екатерина Дальчанина, — «Ценность семьи очень важна для любого человека. Важно чувствовать за спиной череду предков. Важно также чтобы каждый из наших пращуров оказался на своем месте и чтобы не один из них не был забыт или пропущен. Важно постараться заполнить все страницы семейной истории. Тогда и мы сами будем ощущать себя на своем месте и сможем передать знание и любовь к семейной истории своим потомкам. Имея оформленную родословную сделать это намного легче», — считает эксперт.

Фото предоставлено Екатериной Дальчаниной

С чего начинать поиски родословной и составление генеалогического древа? Вопрос одновременно простой и сложный. Информацию о первых трёх, редко четырёх поколениях можно найти в рамках узкого круга кровных родственников. Общайтесь, разговаривайте, спрашивайте, изучайте имеющиеся документы, записывайте рассказы на диктофон. Возможно, кто-то из родственников вёл дневники, и они сохранились, или записал на склоне жизни свои воспоминания. Сохранившиеся письма, открытки помогут выяснить адреса, где жили родные люди. Много нужной и важной информации можно найти в сохранившихся трудовых книжках, военных, комсомольских, партийных, профсоюзных билетах, пенсионных удостоверениях.

В интернете также содержится очень много данных аккумулированных на разных сайтах. Это может быть даже сайт школьного музея в той деревне, где некогда жили бабушки/дедушки, прабабушки/прадедушки. Информация о воинах Великой Отечественной войны есть на ресурсах Министерства обороны. Там же собраны данные обо всех награждениях и награжденных за период с 1941 по 1945 год. Библиотеки также помогут найти много интересного о родных людях. О них могли писать в городских и районных газетах, заводских многотиражках. Крупные библиотеки областных центров получали и хранят обязательные экземпляры такой прессы.

Что делать, если на руках в силу тех или иных причин нет никаких документов. Создать родословную не получиться?

«Я уверена, что составление родословной возможно практически всегда. Жизнь у любого человека, как правило, длинная, упоминаний в различных документах за время этой жизни немало, а значит и в архивах найти информацию о том или ином человеке можно. Вероятность того, что были утеряны абсолютно все документы очень низкая. За время моей работы, а я занимаюсь генеалогическими исследованиями уже более 15 лет, такого не случалось ни разу. Если человек жил, значит он где-то учился, работал. Так что вероятность того, что о человеке не сохранилось никакой информации, очень мала», — объясняет Екатерина Дальчанина.

Фото предоставлено Екатериной Дальчаниной

Насколько глубоко можно проникнуть в тайны семейной истории? Специалисты считают, что уверенно восстановить место каждого предка можно примерно до 1850-1860 года. Если есть интерес можно копать и глубже: вплоть до 1500-х годов и даже до 1400-х, времени от которого уже осталось довольно много документов касающихся частных лиц.

«Не важно, кем были ваши пращуры дворянами, крестьянами, священнослужителями, купцами, мещанами. Информация обо всех жителях зафиксирована в каких-либо документах и хранится в архивах. Это могут быть ревизские сказки, метрические книги или другие документы. Важно знать кого и где искать. И здесь на помощь могут прийти специалисты. Они помогут упорядочить и правильно организовать поиски, или займутся составлением родословной по вашему поручению. Итогом работы наших сотрудников станет полноценная задокументированная семейная история с копиями всех найденных в архивах записей», — подытоживает Екатерина Олеговна.

На пути создания собственной родословной каждого человека ждут интересные и невероятные открытия. Не исключено, что поиски родственных связей приведут к известным историческим личностям или будут раскрыты семейные легенды. Вполне вероятно найденные дальние родственники станут близкими друзьями и добавят новых веточек к семейному древу.

Пройдите генеалогическое исследование: бюрогенеалогии.рф

Реклама

ИП Абузар Денис Викторович

Токен: LjN8KJWtC