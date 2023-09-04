Субсидия до 500 000 рублей на спецтехнику SDLG/ LGCE, ACE и BULL

ТаймЛизинг совместно с Русбизнесавто предоставляет клиентам субсидию до 500 000 рублей на приобретение новой спецтехники SDLG/ LGCE, ACE и BULL в лизинг.
Субсидия распространяется на:
Автогрейдеры SDLG /
LGCE Катки дорожные SDLG /
LGCE Погрузчики фронтальные одноковшовые SDLG /
LGCE Экскаваторы гусеничные SDLG /
LGCE Экскаваторы колесные SDLG /
LGCE Экскаваторы-погрузчики
ACE Фронтальные погрузчики
BULL Мини-погрузчики BULL
Экскаваторы колесные BULL
Условия лизинга:
Первоначальный взнос – от 0%
Срок лизинга – до 60 месяцев
Минимальный пакет документов
С полным списком спецтехники, поставщиками и размером субсидии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Акция действует до 31.12.2023г. Размер субсидии утверждается индивидуально и зависит от выбранной модели спецтехники. Спецпредложение действует только в определённых дилерских центрах. Не является публичной офертой.
Реклама. Рекламодатель ООО «ТаймЛизинг»; ОГРН 1062536020216, Юр. адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36Б, 8 этаже.
Токен: LjN8K34om