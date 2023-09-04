Субсидия до 500 000 рублей на спецтехнику SDLG/ LGCE, ACE и BULL

ТаймЛизинг совместно с Русбизнесавто предоставляет клиентам субсидию до 500 000 рублей на приобретение новой спецтехники SDLG/ LGCE, ACE и BULL в лизинг.

Субсидия распространяется на:

Автогрейдеры SDLG /

LGCE Катки дорожные SDLG /

LGCE Погрузчики фронтальные одноковшовые SDLG /

LGCE Экскаваторы гусеничные SDLG /

LGCE Экскаваторы колесные SDLG /

LGCE Экскаваторы-погрузчики

ACE Фронтальные погрузчики

BULL Мини-погрузчики BULL

Экскаваторы колесные BULL

Условия лизинга:

Первоначальный взнос – от 0%

Срок лизинга – до 60 месяцев

Минимальный пакет документов

С полным списком спецтехники, поставщиками и размером субсидии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Акция действует до 31.12.2023г. Размер субсидии утверждается индивидуально и зависит от выбранной модели спецтехники. Спецпредложение действует только в определённых дилерских центрах. Не является публичной офертой.

Реклама. Рекламодатель ООО «ТаймЛизинг»; ОГРН 1062536020216, Юр. адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36Б, 8 этаже.

Токен: LjN8K34om