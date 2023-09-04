«Свет» в Новосибирске: «Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»

«Ростелеком» поддержал кинопоказ фильма «Свет», который создал новосибирец Антон Коломеец при поддержке видеосервиса Wink. Картина стала частью Фестиваля любимых фильмов «Наше кино», организованного АНО «Сибирьфильм».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и Движения общественной поддержки «Сделай выбор», при участии Центра культуры и отдыха «Победа». Инициатор — Студия телевизионных решений «Гамма».

Премьера состоялась меньше месяца назад на 31-м фестивале российского кино «Выборг», где картина завоевала первый приз. Фильм также был отмечен жюри за лучший актерский ансамбль и стал победителем зрительского конкурса «Выборгский счет».

«Свет» — это история о том, что в прошлом каждого человека есть отправная точка, от которой в итоге зависит весь ход жизни. Сюжет строится на воспоминаниях главной героини, соцработницы Татьяны, которые возникают, когда она сталкивается со своим прошлым в лице подруги юности Марины. Спустя почти целую жизнь вроде бы ничего не значащие в моменте решения видятся ей в новом свете. Главную роль в картине исполнила Елена Яковлева, а прототипом героини, по словам режиссера Антона Коломейца, стала его мама.

«Для «Ростелекома» в Новосибирске уже хорошая традиция — поддерживать и продвигать культурные проекты федерального уровня. Также не первый раз мы сотрудничаем с Центром «Победа» — это очень комфортная и перспективная для нас площадка с учетом того, как стремительно развивается наш видеосервис Wink», — прокомментировал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В рамках фестиваля состоялась творческая встреча с режиссером Антоном Коломейцем, продюсером Анной Шалашиной и членами съемочной группы, среди которых — артистки труппы «Красного факела» Галина Алёхина, Елена Жданова и Ирина Кривонос. Зрители узнали об особенностях съемок и погрузились в смыслы, который создатели вложили в картину.

«Я очень благодарен родителям, которые помогли мне воссоздать атмосферу и настроение 1970-х — они много рассказывали о своей молодости, о том, как жили молодые люди в те годы, во всех бытовых и не только деталях. Папа дотошно подбирал аутентичную музыку. Мы хотели бережно рассказать об эпохе и людях, о том, что молодость — прекрасное время даже в годы застоя», — сказал режиссер и автор сценария Антон Коломеец.

Справка: Фестиваль любимых фильмов «Наше кино» проходит впервые, он продлится с 22 августа по 22 сентября. Зрителям представят кинокартины, которые снимались в Новосибирске, о Новосибирске или с участием новосибирцев, а также фильмы, лидирующие в этом сезоне в опросах жителей города.

О фильме «Свет» (12+)

Производство: WISH Media при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink.

Жанр: драма

Хронометраж: 108 минут

Режиссер-постановщик: Антон Коломеец

Сценарий: Антон Коломеец

Оператор-постановщик: Екатерина Смолина

Композитор: Савва Розанов

Художники-постановщики: Максим Малеев, Людмила Дуплякина

Художник по костюмам: Александра Агеева

Художник по гриму: Полина Стаценко

Продюсер: Анна Шалашина

В ролях: Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Галина Алехина, Елена Жданова, Ян Ильвес, Сергей Волков, Виктория Верберг, Сергей Шанин и другие.

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