Светлое будущее вблизи мегаполиса

В Мошковском районе 13 лет назад запустили строительство жилого комплекса, где на сегодняшний день живут 3,5 тысячи семей. Речь идет о развитии жилого района «Светлый».

Данный жилой район располагает всеми условиями комфортной загородной жизни, которые ценят сибиряки: тишина, умиротворение и природа. Всё это доступно, езды от городской черты 5 км, а от метро «Заельцовская» не более 25 минут.

При планировании этого посёлка особое внимание уделялось семейным ценностям. В ЖК была разработана развитая инфраструктура для комфортного совместного времяпровождения всей семьей.

Комплекс состоит из нескольких кварталов, каждый из которых имеет свою особую инфраструктуру: «Светлый 2.0», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный».

«Французский квартал»

«Французский квартал» представляет собой уютный комплекс с малоэтажными зданиями класса комфорт, он расположен у лиственного леса.

Архитектура квартала выделяется среди других новых застройщиков: дома возведены из кирпича, с элегантными французскими балконами, остекленными до пола, светлыми фасадами и яркими деталями. Такой вид создаёт ощущение элегантности и тонкого вкуса.

Во «Французском квартале» доступен богатый выбор планировок — от 32,2 до 125,9 квадратных метров. Помимо классических вариантов будут доступны двухуровневые планировки с террасами на верхних этажах.

Для молодых семей особенно удобным станет факт наличия детского сада на первом этаже дома, находящегося непосредственно в квартале. Такое удобство позволит родителям сократить время на транспортировку и обеспечит дополнительную уверенность в безопасности ребенка.

Внутри квартала есть зоны для отдыха: по аллеям во дворах приятно прогуливаться с детской коляской, а на скамейках — читать книгу. Для детей сооружён игровой уголок, а для подростков и спортсменов — зона с уличными тренажерами.

Благодаря закрытой территории и паркингу, в комплексе гарантированы спокойствие и безопасность. Жители смогут припарковать автомобиль и сразу же направиться в дом, не теряя времени на объезд всей территории.

Есть здесь и место для романтических свиданий — самый высокий в городе символ Парижа. Стильное сооружение подчёркивает концепцию жилого комплекса и создаёт ощущение праздника. Эйфелева башня украшена иллюминацией, поэтому в вечернее время прогулки жителей комплекса станут ещё приятнее.

Комплекс идеально соответствует современным требованиям, это подтверждается тем, что в 2022 году «Французский квартал» стал призёром в категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в СФО» на градостроительном конкурсе «Топ ЖК-2022», а также занял первое место на всероссийском конкурсе новостроек «Топ ЖК-2023».

«Альпийский»

Следом за «Французским кварталом» началось развитие «Альпийского». Этот семейный комплекс комфорт-класса предназначен для тех, кто стремится укрыться от городской суеты и шума в уютном месте.

Он также располагается в окружении живописной природы, находясь в непосредственной близости с «Французским кварталом» и Жилым Кварталом Высокой Культуры «Ясный». Комплекс имеет доступ ко всей инфраструктуре района «Светлый».

Архитектурный облик квартала вдохновлён альпийским стилем. Высота зданий не превышает пяти этажей. Фасады домов выполнены из светлого и темно-коричневого кирпича с элементами натурального дерева.

Каждая секция комплекса состоит из шести домов, объединённых общим внутренним двором. На каждом этаже размещается не более восьми квартир, что способствует уменьшению шума.

Разнообразие планировок квартир включает в себя однокомнатные планировки с панорамными окнами и французскими балконами, а также варианты с личным пространством для всех членов семьи.

Любители необычных решений оценят наличие квартир с террасами. Они размещены на первом и четвертом этажах, предусмотрена навесная конструкция. Терраса может служить местом для семейных обедов, встреч с друзьями, новогодних праздников или уютных чаепитий. Она может превратиться в детскую площадку, спортивную зону, рабочее пространство или открытую библиотеку. Открытая территория предоставляет возможность дополнять пространство.

На четвертом этаже представлены двухуровневые квартиры с высокими потолками до 6,3 метра.

Все внутренние помещения сохраняют концепцию «зелёного» комплекса. Даже почтовые ящики декорированы растениями и цветами. Современное освещение, стильные перила и ограждения лестниц добавляют интерьеру уютную атмосферу.

Дворы закрыты от машин, обеспечивая безопасность. Родители могут спокойно выпускать детей гулять на территорию комплекса.

Жилой квартал высокой культуры «Ясный»

Жилой комплекс высокой культуры «Ясный» — повышенной комфортности комьюнити-квартал, который собирает под своей крышей людей, разделяющих культурный стиль жизни, общие ценности и интересы.

Квартал разбит на ряд прилегающих друг к другу элегантных тaунхаусов. Застройщик предлагает рассмотреть от пяти до десяти квартир. Яркие дома с крышами и французскими балконами, а также большими панорамными окнами великолепно сочетаются друг с другом, создавая гармоничное олицетворение природной красоты и городского комфорта. На данный момент в комплексе построены 16 из 28 запланированных домов, в которых уже обосновались 120 семей.

Отметим, что все дома в жилом комплексе «Ясный» выполнены с применением передовой технологии: структура из кирпича обеспечивает надежность, а внешний вид фасада выполнен из теплозащитных материалов.

Тaунхаусы представляют собой настоящий райский уголок даже для самых требовательных жильцов. Двухэтажные квартиры площадью от 85 до 150 кв.м свободной планировки позволяют воплотить любые дизайнерские идеи. А для любителей наслаждаться зеленой травой прямо у себя во дворе предоставляется возможность выхода на индивидуальный прилегающий участок.

Каждый тaунхаус оборудован личной террасой и есть небольшой участок прилегающей территории. Здесь можно проводить семейные вечера на свежем воздухе, наслаждаться чтением книг, выполнять зарядку или просто отдыхать на свежем воздухе.

Все автолюбители, проживающие в жилом комплексе высокой культуры «Ясный», могут рассчитывать на собственное парковочное место или гараж на территории комплекса, что исключает неудобства в поиске места для стоянки. Следует отметить, что в скором времени застройщик начнёт продажи новых домов с гаражами, доступными без выхода на улицу. Это означает, что для прогрева машины зимой не потребуется выходить на улицу в холод.

Для детей предусмотрены современные детские и спортивные площадки, где они могут активно проводить свободное время и заниматься спортом на свежем воздухе.

Застройщик гарантирует обеспечение безопасности территории высококультурного квартала «Ясный». Вход на территорию ограничен для посторонних, и кроме того, на улицах действует система видеонаблюдения.

Управление общими ресурсами и территорией в «Ясном» осуществляется через товарищество собственников недвижимости, в структуре которого закреплены принципы проживания. Все решения принимаются коллективно. Особое внимание уделяется тому, чтобы уличные фонари всегда были зажжены, дороги поддерживались в чистоте, мусор убирали по графику, а детская площадка и сквер были ухоженными.

«Здесь мы реализуем наш принцип «качество жизни по доступной цене». При этом жители квартала активно поддерживают наши идеи: участвуют в благоустройстве, следят за чистотой, берегут свою территорию», — подчеркивает основатель и председатель совета директоров строительно-финансового объединения «Основа» и владелец компании «Антар» Светозар Дарнев.

Таким образом, жилой район «Светлый» активно расширяется, привлекая тысячи новых жителей каждый год и ждет новых! Застройщик учитывает пожелания проживающих, поэтому вся работа по развитию инфраструктуры и улучшению района направлена на удовлетворение выявленных потребностей.

В перспективе генплан развития района предусматривает строительство трех школ, более 25 детских садов, зону комплексного медобслуживания (больница, поликлиника, частные медуслуги), спорткомплекс с бассейном, катком, теннисными кортами, универсальным залом, зону рекреации, СПА, туристический центр с домиками, горнолыжную трассу, четыре озера, тропы здоровья, шесть парков и торгово-развлекательную зону.

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)

ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»)



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