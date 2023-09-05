Как собрать ребенка в школу в 2023 году

Как подготовить ребёнка к школе? В сентябре этот вопрос волнует многих родителей. И мы сейчас не говорим о специальных навыках в чтении, математике или других школьных предметах. Не секрет, что чаще всего одна из главных статей расходов у родителей – траты на сборы к школе.

На экипировку первоклассника к началу учебного года, по данным Росстата, родители тратят около 27 тысяч рублей. Однако учитывается только минимум необходимых вещей: школьная и спортивная форма, канцелярия и тетради. Но мы живём в 21 веке, и в современном мире даже маленькому ребёнку необходимы простые гаджеты, что уж говорить про школьников. Ноутбук, планшет или компьютер для подготовки домашних заданий и докладов, телефон для связи с родителями и друзьями, умные часы для отслеживания местоположения ребёнка – всё это может стать дополнительной статьей расходов.

Но не всегда необходимую технику нужно приобретать за деньги, иногда её можно получить и в подарок за покупки в обычных продуктовых магазинах. Так у торговой сети «Пятёрочка» продолжается акция «Ура! В школу!», в рамках которой еженедельно разыгрываются ноутбуки, смартфоны, умные часы и другие ценные призы.

Акция проходит во всех магазинах Новосибирска и области до 10 сентября. Гости, совершившие покупку на сумму от 555 рублей смогут побороться за полезные призы. Подарочные сертификаты на покупки в торговой сети номиналом 3 000 рублей, электронные сертификаты в спортивные магазины, смартфоны нового поколения – всё это могут выиграть участники акции. Нужно лишь зарегистрировать свой чек на сумму от 555 рублей на сайте school.5ka.ru. После регистрации в личном кабинете станет доступен статус розыгрыша.

А при наличие в чеке на любую сумму товаров-партнёров гости магазина также смогут принять участие в розыгрыше еженедельных призов, увеличив свои шансы на победу.

Также магазин даёт всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями современных планшетов. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете на сайте. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые планшеты — каждый по одному гаджету.

«Мы очень ценим своих гостей, поэтому решили порадовать их в начале учебного года и помочь подготовить к школе своих детей. Так, покупая вкусные и свежие продукты, можно стать обладателями современной техники, которая не только поможет ребёнку адаптироваться к новой жизни, но и будет полезной их родителям. По итогам двух недель, первые счастливчики уже получили свои подарки!», – комментирует руководитель управления маркетинга территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка» Мария Бей.

Подробную информацию об акции можно узнать на сайте.

Реклама, ООО «Агроторг», токен: LjN8KaKH7