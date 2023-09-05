Ключ к счастливой жизни: В Новосибирске в ЖК «Основа» платежи по ипотеке снизили в 2 раза

Новый жилой комплекс дает возможность свить уютное гнездышко на выгодных условиях. Квартиры класса — комфорт по приятной цене и с развитой инфраструктурой.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», — сказал великий русский писатель Лев Толстой. Неизменное значение этих слов подтверждается строительством жилого комплекса «Основа». Это инновационное пространство, в котором сочетаются исключительный дизайн, комфорт и современные технологии.

Жилой комплекс находится в удобном и живописном месте Кировского района на улице Петухова, 16/3. Застройщик Концерн «Сибирь», давно занявший лидерские позиции в рейтинге доверия, предлагает широкий выбор квартир разных планировок.

Двор без машин и уютная атмосфера

Комплекс расположен на огороженной территории, где вы найдете зеленый двор без машин. Сквозные подъезды с одной стороны выходят на детскую площадку, с другой — на вместительный паркинг. Благодаря безопасному двору, родители могут быть спокойными.

В парковой зоне будут высажены кустарники и ухоженные газоны. Вы сможете посидеть на уютных скамейках, выдохнув после тяжелого трудового дня и насладиться живописными видами.

Максимум света

Особенно хочется отметить великолепие парадных. Двери дают максимум света и надежно защищают от непогоды. Каждый подъезд оборудован просторной колясочной и зоной для встреч.

После сдачи дома, как правило, встает важный вопрос — вопрос отделки. Многие застройщики отдают дома «сырыми». В ЖК «Основа» — отделка идет в подарок.

В квартирах площадью менее 60 квадратных метров будет выполнена отделка «Белый бокс». Это означает, что вы получите полностью готовую к чистовой отделке квартиру по цене базового предложения. К тому же, если вы пожелаете, вы сможете заказать различные другие виды отделки от застройщика.

Удачное расположение

«Основа» обладает не только выдающимся дизайном и комфортными жилыми помещениями, но и привлекательным расположением.

Рядом с ЖК находятся многочисленные магазины и супермаркеты. Также в непосредственной близости расположены разные образовательные учреждения. Для любителей активного образа жизни рядом с жилым районом есть спортивные центры, фитнес-клубы и спортивные площадки.

Парки и зеленые зоны тоже находятся неподалеку. В них можно наслаждаться природой, гулять с детьми или просто расслабляться после тяжелого трудового дня. Необходимость в транспорте также будет удовлетворена.

Выгодные возможности приобретения жилья

Комфортный дом — это не просто набор стен и крыши, это ключ к счастливой жизни. В нашем быстротечном мире, где время ценится выше всего, мы все ищем уголок, где можно насладиться моментами покоя и гармонии.

Но зачастую, покупка собственного жилья становится непосильной задачей. «Концерн Сибирь» предлагает выгодную возможность — ипотеку.

На все квартиры действует траншевая ипотека. То есть до сдачи дома платежи по ипотеке снижены в два раза. Например, при покупке студии ежемесячный платеж до 30.09.2024 составит всего 7 722 рубля, после – 15 724 рубля. Соответственно, чем раньше состоится покупка, тем больше средств удастся сэкономить. Сам объект будет сдан в эксплуатацию в 4 кв. 2024 года.

А ещё мы рады сообщить, что в концерне «Сибирь» действует программа Trade-in, которая позволяет без хлопот и дополнительных затрат обменять вашу старую квартиру на новую.

ЖК «Основа» — это не просто строительный проект, это залог вашего счастья и исполнения мечты о собственном жилье. Здесь вы сможете реализовать свои мечты, создать свою семью, ведь это «основа» правильной и счастливой жизни.

Приходите к нам, и мы с радостью расскажем вам о всех преимуществах жизни в «Основе». Записывайтесь на экскурсию по телефону 2-100-103 и будьте счастливы!

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