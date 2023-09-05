ОмГТУ продолжает прием на заочное обучение

До 25 октября в Омском политехе продолжается прием документов от абитуриентов, поступающих на программы заочной формы обучения. Набор ведется по 20 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета и 8 – магистратуры. В их числе – «Химическая технология», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Радиотехника», «Конструирование изделий легкой промышленности», «Экономическая безопасность», «Информатика и вычислительная техника» и другие.

По словам приемной комиссии, заочное обучение в ОмГТУ пользуется популярностью не только среди выпускников школ и колледжей, мечтающих о престижной профессии. Его выбирают и состоявшиеся специалисты, стремящиеся к карьерному росту. Организация обучения в вузе позволяет совмещать получение высшего образования с работой. Приезжать в университет студентам нужно лишь дважды в год во время сессии. На время сдачи экзаменов им предоставляется общежитие при наличии свободных мест и необходимые документы для предоставления оплачиваемого учебного отпуска работодателем. Эти услуги можно получить онлайн или в студенческом МФЦ, который открылся в текущем году. Стоимость обучения варьируется от 19 200 до 26 700 рублей за семестр в зависимости от направления.

Обучение проводится с использованием дистанционных технологий, при этом учебный план не отличается от того, по которому учатся студенты очной формы. Это позволяет освоить новую специальность в полном объеме. Помимо получения образования, заочники участвуют в общественной жизни университета, а также в научной деятельности.

Как отмечает директор Центра заочного и дистанционного образования ОмГТУ Роман Артюх, диплом выпускника-заочника ценится среди работодателей региона и страны не меньше, чем документ о завершении очной формы обучения. Важны те навыки, которые студенты приобрели в период получения высшего образования. Именно высокий уровень полученных знаний и компетенций позволяет политехникам трудоустраиваться на крупные предприятия и в компании Омского региона и России.

Получить подробную информацию о поступлении можно у специалистов приемной комиссии ОмГТУ: pk@omgtu.ru, 8-800-201-00-55, +7 (3812) 72-90-55, а также в группе абитуриента ВКонтакте.

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