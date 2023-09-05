Уже через неделю в Новосибирске состоится семинар по отношениям известного психолога Сатьи Даса

Жители крупных мегаполисов часто сталкиваются с разного рода проблемами, пытаясь совмещать карьеру и личную жизнь. Но как же обрести гармонию, не жертвуя при этом ничем? Популярный психолог Сатья Дас даст исчерпывающие ответы успешным людям в Новосибирске. Уже через неделю, 12 сентября он проведёт семинар, который запомнится многим и будет полезен.

Материал предназначен для читателей старше 18 лет.

С 2005 года специалист ведёт лекции в более чем двадцати странах мира. Дас написал 17 книг по психологии.

За его каналом YouTube (16+) следят свыше 4,5 миллиона подписчиков.

На предстоящем мероприятии Сатья Дас предоставит ответы на вопросы об отношениях, которые многие даже боятся задать. Каждый гость получит пошаговый план, как действовать, чтобы построить счастливую семью и сохранить чувства.

Семинар под названием «Секс. Отношения. Успех» пройдет 12 сентября 19:00 в главном зале ККК им. Маяковского.

Слушатели также смогут задать свои вопросы Сатье. Самые показательные будут проанализированы на публике.

Те, кто уже смог послушать его лекцию называют Сатью профессионалом своего дела. Многие отмечают, что знания семейного психолога будут полезны не только женщинам, но и мужчинам.

Запись на предстоящий семинар уже открыта.

Купить билет и ознакомиться с программой можно на официальном сайте.

Семинар «Секс. Отношения. Успех»

12 сентября, в 19:00.

Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».

taplink.cc/satya.expert

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