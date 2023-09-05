В Новосибирске 2 октября в ДКЖ покажут спектакль «Это всё она» с Викторией Толстогановой

В Новосибирске 2 октября в на сцене ДКЖ состоится показ романтической пьесы, основанной на реальных событиях. Новый спектакль — режиссера Данила Чащина, который в 2023 году был номинирован на престижную театральную премию «Золотая маска» и успешно прошел с аншлагом на лучших театральных площадках Москвы, включая Театр на Таганке и театр «Сатирикон».

В качестве основы для спектакля была выбрана пьеса белорусского драматурга Андрея Иванова, которую высоко оценили на Международном конкурсе драматургов «Евразия» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

Спектакль рассказывает историю женщины, которая под псевдонимом сверстницы начала переписываться с сыном в социальной сети «ВКонтакте». Мать пыталась узнать, что скрывает подросток, поэтому и решилась на такие меры. Переписка затянула обоих настолько, что главные герои начали жить в двух реальностях. В одном мире — глухая стена и одиночество, в другом — иллюзия труднодостижимого идеала, которого не хватает в жизни. В итоге сын влюбился в виртуального аватара матери, ничего не подозревая. Однако со временем секрет матери раскрыли.

Главные роли в спектакле исполняют:

Виктория Толстоганова — российская телеведущая, актриса театра и кино. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2005 года в области культуры. Виктория — одна из самых востребованных актрис России. Она снималась во множестве популярных фильмов и сериалов, играла в театральных премьерах в Театре им. Станиславского, «Практика», «Современник», Театре на Бронной, в Центре драматургии и режиссуры и других.

Даня Киселёв — перспективный молодой российский актер театра и кино. На его счету уже несколько ролей, в том числе главная в сериале от продюсера «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова «#хочувигру». Киселёв также играл в сериалах «Интерны», «#Detки», «Перелетные птицы», «Жена олигарха».

«Это все она» — это захватывающий спектакль, который освещает важные темы, рассказывает о сложностях взаимоотношений, о любви, борьбе и преодолении трудностей.

Многие новосибирцы уже сделали свой выбор. Не пропустите премьеру. Купить билеты nsk.kassy.ru

Возрастное ограничение 12+.

Организатор: ИП Абузар Е.Н

Адрес: 630559, Новосибирская обл., рп. Кольцово, мкр. Спектр, д. 10.

ИНН: 220420130931

ОГРН/ОРГНИП: 323547600070232

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ИП Абузар Денис Викторович

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