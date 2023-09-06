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Дания готовит новый пакет военной помощи Украине

Копенгаген занимается подготовкой очередного пакета военной помощи ВСУ. Такое заявление сделал глава киевского режима Зеленский. В среду датский премьер-министр Метте Фредериксен прибыла в украинскую столицу и выступила в Верховной раде.

Вашингтон передаст Украине снаряды с обедненным ураном

В среду Белый дом намерен объявить о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном в рамках очередного пакета помощи. Данная информация поступила от издания Politico со ссылкой на осведомленного неназванного американского чиновника.

ВСУ несут большие потери

Силы киевского режима несут огромные потери. Соответствующее заявление сделал в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. По его словам, благодаря этому ВС РФ удастся отбросить ВСУ еще дальше назад. Он допустил заморозку конфликта до весны будущего года.

ВС РФ уничтожили в Одесской области цех по производству морских БПЛА

Российские войска прошедшей ночью ликвидировали на территории Одесской области цех по производству морских беспилотников. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости.

ВС РФ уничтожили на южнодонецком направлении более 180 украинских военных

На указанном направлении Киев лишился свыше 180 украинских военнослужащих. Там же российские бойцы отразили атаку штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ. На донецком направлении за сутки ВС РФ отразили 10 атак украинских штурмовых групп, передали в российском оборонном ведомстве. На запорожском направлении ВСУ за сутки лишились до 40 военнослужащих, на купянском — до 40, на краснолиманском — до 50, на херсонском направлении — до 65 боевиков.