Геймеры, коты и сериалы: что общего между мемами и домашним интернетом

Интернет уже давно стал важной частью нашей жизни. Повседневные дела, работа на удалёнке, бесконечные сообщения в мессенджерах — всё это может привести к тому, что мы просто забываем оплатить интернет вовремя.

Решение есть. Tele2 открыла для своих абонентов возможность добавить домашний интернет в свой тариф на мобильную связь и платить за всё одновременно, раз в месяц.

А ещё — до конца года сёрфить по сети можно бесплатно, если добавить домашний интернет к своему мобильному тарифу до 26 сентября. Качество и надёжность хорошего соединения гарантированы.

Команда Сиб.фм сделала подборку мемов о том, как и кому важно наличие домашнего интернета в современной жизни. Уверены — каждый найдет в них себя. Погнали!

Ещё чуть-чуть

Когда домашний интернет работает как часы, это, скорее всего, означает, что любимый сериал не отпустит вас ни на один вечер. Ведь невозможно просто так отложить ноутбук и пойти спать, когда сюжет изобилует неожиданными поворотами.

Смотреть сериалы гораздо приятнее с хорошим интернетом

Работа не волк — в лес не убежит

Домашний интернет, как воздух для тех трудяг, которые работают на удалёнке. Знаете, какое самое большое преимущество работы из дома? Вас никто не видит, когда вы смотрите сериалы вместо выполнения рабочих задач. Уверены, такое бывает. Так что запланируйте просмотр очередной серии после онлайн-планёрки, а то рискуете пропустить что-то интересное.

Главное, чтобы босс не узнал, как вы сёрфите соцсети

Ученье свет...

Вы когда-нибудь видели студента на дистанционке, который ждёт, когда загрузится нужная страница в интернете во время беседы с преподавателем? Это, конечно же, самая «сложная» часть их учебы. Быстрый домашний интернет — вот, что необходимо каждому студенту, чтобы ответить на вопросы онлайн-зачета без промедлений.

Нужно не забывать во время ответа делать умное лицо

Если бы только так ставили автомат, было бы замечательно

О, спорт, ты — мир!

Для кого-то поход в фитнес-зал невозможен по ряду причин — некоторые стесняются приседать и отжиматься в присутствии посторонних людей, другим мешает плохая погода (зачем выходить из дома, когда идет дождь?). Во всех этих случаях на помощь приходят онлайн-тренировки. Однако, как правило, дело заканчивается только просмотром тренировок и полноценным занятием в первый день. Ведь так, любители открывать холодильник по ночам?

Для некоторых «спортсменов» фитнес ограничивается только движением компьютерной мыши

Иногда йога настолько расслабляет, что хочется спать

Лучший интернет для лучших игр

Никто не будет спорить о важности интернета для геймеров. Для совершения «подвигов» необходимы качественная графика и высокая скорость. Играть без нормального домашнего интернета — это же как кататься на волнах без доски — невозможно!

Главное не заиграться слишком много и не забыть о внимании к близким

Посиделки с друзьями

Если вы не идёте к друзьям, они сами придут, когда узнают, что у вас в 4k видео не тормозит. Совместный просмотр фильмов или турниры по видеоиграм могут стать приятной традицией, которая объединит сериаломанов в нерушимую команду.

Ваши друзья тоже первым делом спрашивают ваш пароль от Wi-Fi, когда приходят к вам в гости?

Узнали в мемах себя или друзей? Кидайте своим знакомым эту подборку и сравнивайте впечатления. А потом добавляйте домашний интернет в мобильный тариф Tele2 и пользуйтесь с удовольствием.

Инструкция по подключению для клиентов оператора:

— зайдите в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение «Мой Tele2»;

— проверьте техническую возможность подключения по вашему адресу;

— оставьте заявку на подключение.

Инструкция по подключению не для клиентов оператора: заказываете SIM-карту в интернет-магазине, сразу добавляете к тарифу домашний интернет и проверку технической возможности. Всё можно заказать с доставкой на дом.

Tele2 персонализирует тарифы и даёт пользователям максимум свободы в управлении услугами связи. Предложение оператора выделяется на рынке: клиенты могут настраивать скорость домашнего интернета, добавлять опции, например, онлайн-кинотеатр, управлять тарифом через мобильное приложение.

Наслаждаться хорошим интернетом – это умение использовать его возможности в полной мере, получать удовольствие от качественного контента и развиваться личностно. Главное помните, интернет – только один из инструментов для того, чтобы провести время интересно и с пользой, не забывайте о прогулках на свежем воздухе, а то получите виртуальный «солнечный ожог» и перебор «интернет-витаминов».

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ООО «Т2 Мобайл»

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