Новикомбанк принял участие в конференции Банка России «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра»

В ходе юбилейной конференции Банка России, которая прошла в Москве, мегарегулятор банковского рынка подвел итоги своей деятельности за прошедшие десять лет, а также обсудил перспективы и приоритеты развития финансового рынка страны на ближайшее десятилетие.

На конференции присутствовали представители руководства Банка России, Государственной Думы, Минфина России, ВЭБ.РФ, профильных альянсов и ассоциаций, Московской биржи, финансовых организаций и экспертного сообщества. От Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации «Ростех», приглашенного на мероприятие, участие приняла старший вице-президент Анна Лаврентьева.

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы, Председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков на сессии «Финансовый рынок России через 10 лет: приоритеты развития» призвал собравшихся не отказываться от целей глобального лидерства: «Нам надо ставить задачу с учетом текущей геополитической ситуации — становится ведущим финансовым рынком в мире. Для этого надо создавать соответствующие условия. Нам надо прямо амбициозно заявлять эту задачу, много работать», — подчеркнул он.

Живая дискуссия на актуальную тему, вектор которой был задан спикерами, продолжалась и в ходе обмена мнениями участников, которые делились своим видением по ключевым вопросам развития финансового рынка в новой мировой реальности. Говоря о роли мегарегулятора, было отмечено, что помимо несомненного профессионализма руководства и команды Банка России финансовое сообщество высоко ценит политику открытого диалога, которая позволяет максимально оперативно и сообща реагировать на любые вызовы, находя оптимальные и нестандартные решения.

«Так совпало, и это символично, что юбилейная конференция Банка России состоялась 1 сентября, во всероссийский День знаний, а 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Банк России сейчас является для нас не только регулятором и контролером, но и учителем, и наставником. Сегодня ЦБ РФ задает тренды развития финансового рынка и поддерживает самые смелые новации и идеи, которые позволяют российской финансовой системе выдерживать стресс-тесты времени и быть одной из самых прогрессивных в мире, — прокомментировала участие банка в конференции Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. — Новикомбанк в следующем месяце тоже отмечает юбилей — 30-летие со дня основания. По сути, он является ровесником российской банковской системы и прошел все этапы становления банковского рынка. Входя в наше новое десятилетие, мы уверенно смотрим в будущее. При этом считаем крайне важным удержание и наращивание технологического лидерства во всех сферах финрынка как базисного элемента новой трансформационной модели экономики страны».

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». LjN8KPnjG