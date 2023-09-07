Новикомбанк провёл уроки финграмотности для сотрудников концерна «Созвездие»

6 сентября, эксперт Новикомбанка — опорного банка Госкорпорации Ростех — в рамках визита в Воронежскую область провел уроки финансовой грамотности для работников АО «Концерн «Созвездие». На обучающих семинарах дебютировала тема цифрового рубля.

В течении дня автор курса финансовой грамотности Новикомбанка провёл несколько уроков, посвященных самым актуальным вопросам мира финансов, на различных площадках концерна «Созвездие» — входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. Предприятие состоит в Союзе машиностроителей России, Воронежское региональное отделение которого курирует председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Впервые экспертом банка были затронуты вопросы налоговых вычетов для физических лиц и тема, о которой попросили рассказать сами слушатели – цифровой рубль. Автор обучающего курса, в частности, рассказал, как с помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги, отсканировав QR-код продавца.

«Очень часто слушатели сами просят рассказать о той или иной теме. Сегодня нас попросили раскрыть вопросы цифрового рубля. Многие ошибочно опасаются введения этого нового формата. Мы подробно рассказали аудитории, что введение цифрового рубля — это положительное нововведение, которое принесет пользу, как физическим лицам, так и государству. Ключевое — безопасность такого типа валюты, ведь за сохранность всех счетов с цифровыми рублями будет отвечать ЦБ РФ», — заверил директор программы «Финансовая грамотность» Новикомбанка Александр Дошлыгин.

Генеральный директор управляющей организации АО «Концерн «Созвездие» Сергей Панков отметил важность подобных мероприятий: «Концерн «Созвездие» давно и плодотворно сотрудничает с Новикомбанком. То, что один из ключевых экспертов банковской сферы уделяет столь пристальное внимание не только привлечению новых клиентов, но и работе с существующими, говорит о высокой степени социальной ответственности банка», — заверил он.

Подробнее с видеокурсами по финграмотности можно ознакомиться на сайте Академии Ростеха.

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