В Новосибирске через 5 дней состоится семинар Сатьи Даса по отношениям

Жителям крупных городов часто приходится жертвовать своими интересами ради достижения гармонии в семье или карьере. Однако есть ли способ достичь всего и сразу? Известный эксперт в области психологии Сатья Дас поделится своим опытом на семинаре «Секс. Отношения. Успех» в Новосибирске. Мероприятие пройдет 12 сентября в 19:00 в главном зале КК имени Маяковского.
Материал предназначен для читателей старше 18 лет.
С начала 2005 года Сатья Дас с успехом провел лекции в более чем двадцати странах мира. К 2023 году он опубликовал 17 книг о психологии, а его канал YouTube (16+) набрал более 4,5 миллионов подписчиков.
На предстоящем семинаре будут освещены различные вопросы о том, как сохранить теплоту и процветание в отношениях.
Психолог уверен — участники семинара поймут, как выбирать подходящих партнеров. Но самое важное: Сатья Дас объяснит, как правильно начинать откровенное обсуждение вопросов секса и как решать бытовые конфликты. В течение двух часов участники также будут обучены многим другим полезным навыкам.
Гости получат возможность учиться на чужих ошибках и разнообразить свою жизнь.
Поклонники Сатьи в восторге от его профессионализма и подачи материала. По их мнению, сходить на семинар стоит не только женщинам, но и мужчинам. Они утверждают, что Дас поистине грамотно собрал древнюю мудрость с современными реалиями — через юмор и доступную подачу.
Купить билет и ознакомиться с программой семинара можно на официальном сайте.
Семинар «Секс. Отношения. Успех»
12 сентября, 19:00.
Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».
ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», ОГРН 1145476095753, Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 111.
ИП Абузар Денис Викторович, ОГРНИП 321547600053672, ИНН 540408513671.
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ИП Абузар Денис Викторович
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