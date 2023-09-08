Это ошуительно: в Новосибирске 15 ноября состоится грандиозный концерт резидентов Comedy Club

Резиденты Comedy Club приедут с развлекательной программой в Новосибирск. Мероприятие с ведущими комиками страны состоится 15 ноября в ККК им. Маяковского.

Материал предназначен для читателей старше 18 лет.

Гости шоу услышат смешные и интересные монологи о смысле жизни, отношениях, политике, блогерах, моде и сексе. Стендапер Ваня Половинкин поделится забавными случаями, которые происходили с его женой. Костя Бутусов и Антон Иванов будут делать нечто сумасшедшее, а группа USB совершит настоящий прорыв!

Захватывающее шоу подарит часы непрерывного смеха и позитивных эмоций, а заряд энергии останется в памяти на долгое время.

Те, кто уже видел выступление поделились своими впечатлениями:

«Такого мы ещё не видели!», — заявила газета «Слепая курица».

«Это ошуительно», — отметил Гарик Харламов.

Вы сможете по-настоящему расслабиться, забыть о повседневных проблемах и просто наслаждаться прекрасным вечером в компании своих друзей.

Не упустите шанс посетить незабываемый вечер, полный юмора, радости и позитивных эмоций!

Билеты уже в продаже на сайте, скорее бронируйте свое место и готовьтесь!

Реклама

ИП АБУЗАР Д.В.

Токен: LjN8JyJZ4