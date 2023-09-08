Это ошуительно: в Новосибирске 15 ноября состоится грандиозный концерт резидентов Comedy Club

Резиденты Comedy Club приедут с развлекательной программой в Новосибирск. Мероприятие с ведущими комиками страны состоится 15 ноября в ККК им. Маяковского.
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Гости шоу услышат смешные и интересные монологи о смысле жизни, отношениях, политике, блогерах, моде и сексе. Стендапер Ваня Половинкин поделится забавными случаями, которые происходили с его женой. Костя Бутусов и Антон Иванов будут делать нечто сумасшедшее, а группа USB совершит настоящий прорыв!
Захватывающее шоу подарит часы непрерывного смеха и позитивных эмоций, а заряд энергии останется в памяти на долгое время.
Те, кто уже видел выступление поделились своими впечатлениями:
«Такого мы ещё не видели!», — заявила газета «Слепая курица».
«Это ошуительно», — отметил Гарик Харламов.
Вы сможете по-настоящему расслабиться, забыть о повседневных проблемах и просто наслаждаться прекрасным вечером в компании своих друзей.
Не упустите шанс посетить незабываемый вечер, полный юмора, радости и позитивных эмоций!
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ИП АБУЗАР Д.В.
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