Низкие темпы ИЖС летом 2023 привели к отставанию от показателей 2022 года

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области опубликовало подробную информацию по ИЖС за 8 месяцев 2023 года.

В регионе было введено 4140 индивидуальных жилых домов суммарной площадью 621383 квадратных метра. Это на 19,5 тысяч квадратов меньше, чем в прошлом году, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По итогам первого квартала было превышение на 17,5 тысяч, гандикап был утрачен в летние месяцы. За июнь-август 2023 года суммарная площадь построенных частных домов была на 51,8 тысяч квадратов или на 19% меньше, чем за лето 2022 года, уточнил эксперт.

«Несмотря на то, что общий ввод жилья за семь месяцев этого года превышает показатели 2022 года за девять месяцев, ИЖС — пока отстающий сегмент. В Новосибирской области увеличивается строительство тaунхаусов, индивидуальных и малоэтажных домов индустриальным способом. Это не отражается в статистике ИЖС, но помогает решить проблему дефицита частных домов», — говорит специалист.

В этом сегменте работают и крупные компании, и начинающие застройщики: СЗ Дар, ГК Гелеон, СФО Основа, ГК Север, СЗ Садовые кварталы, ООО Метр, заключил Николаев.

Напомним, суммарные продажи новостроек за июль и август на 12% превышают средние показатели региона.