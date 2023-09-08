Обрести настоящую любовь и страсть: Психолог Сатья Дас проведёт уникальный семинар 12 сентября в Новосибирске

12 сентября новосибирцам представится возможность посетить семинар известного психолога Сатьи Даса на тему трансформации собственной жизни и созданию крепких отношений. Семинар под названием «Секс. Отношения. Успех» состоится в главном зале ККК им. Маяковского 12 сентября в 19:00.

Материал предназначен для читателей старше 18 лет.

С 2005 года семейный психолог Сатья Дас читает лекции по всему миру. Он – автор 17 книг по психологии, ведет канал на YouTube (16+) за которым следят почти 5 млн подписчиков.

Часто люди в растерянности, когда встречают «любовь всей своей жизни». У большинства возникает много вопросов: «Как сохранить любовь, страсть, доверие в отношениях с партнёром как можно дольше?» или «Как построить крепкую семью и стать успешным в работе?». На эти и другие вопросы ответит специалист по семейным отношениям, писатель, популярный блогер Сатья Дас.

Эксперт объяснит участникам встречи, как не ошибиться в выборе партнера, разрешать конфликтные ситуации, построить долгосрочные и гармоничные отношения.

В течение двух часов Сатья выступит в формате «вопрос-ответ». Слушатели поучаствуют в психологическом анализе, а также смогут лично обратиться к Сатье за разбором. Наиболее показательные случаи лектор рассмотрит публично.

Благодаря формату семинара гостям представится возможность поучиться на чужих ошибках и сделать свою жизнь разнообразнее. Семинар будет полезен как женщинам, там и мужчинам.

«Это не сухая лекция, Сатья шутит по ходу дела, и слушается на одном дыхании», — поделилась впечатлениями одна из участниц встречи Мария.

Это семинар для тех, кто желает изменить свою жизнь, найти свою любовь или улучшить уже существующие отношения.

Записаться на встречу вы можете уже сейчас. Приобрести билет и узнать программу семинара можно на официальном сайте.

Семинар «Секс. Отношения. Успех»

12 сентября, 19:00.

Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».

taplink.cc/satya.expert

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