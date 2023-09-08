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Обрести настоящую любовь и страсть: Психолог Сатья Дас проведёт уникальный семинар 12 сентября в Новосибирске

Фото: ИП Абузар Денис Викторович

12 сентября новосибирцам представится возможность посетить семинар известного психолога Сатьи Даса на тему трансформации собственной жизни и созданию крепких отношений. Семинар под названием «Секс. Отношения. Успех» состоится в главном зале ККК им. Маяковского 12 сентября в 19:00.

Материал предназначен для читателей старше 18 лет.

С 2005 года семейный психолог Сатья Дас читает лекции по всему миру. Он – автор 17 книг по психологии, ведет канал на YouTube (16+) за которым следят почти 5 млн подписчиков.

Фото Обрести настоящую любовь и страсть: Психолог Сатья Дас проведёт уникальный семинар 12 сентября в Новосибирске 2

Часто люди в растерянности, когда встречают «любовь всей своей жизни». У большинства возникает много вопросов: «Как сохранить любовь, страсть, доверие в отношениях с партнёром как можно дольше?» или «Как построить крепкую семью и стать успешным в работе?». На эти и другие вопросы ответит специалист по семейным отношениям, писатель, популярный блогер Сатья Дас.

Эксперт объяснит участникам встречи, как не ошибиться в выборе партнера, разрешать конфликтные ситуации, построить долгосрочные и гармоничные отношения.

Фото Обрести настоящую любовь и страсть: Психолог Сатья Дас проведёт уникальный семинар 12 сентября в Новосибирске 3

В течение двух часов Сатья выступит в формате «вопрос-ответ». Слушатели поучаствуют в психологическом анализе, а также смогут лично обратиться к Сатье за разбором. Наиболее показательные случаи лектор рассмотрит публично.

Благодаря формату семинара гостям представится возможность поучиться на чужих ошибках и сделать свою жизнь разнообразнее. Семинар будет полезен как женщинам, там и мужчинам.

«Это не сухая лекция, Сатья шутит по ходу дела, и слушается на одном дыхании», — поделилась впечатлениями одна из участниц встречи Мария.

Фото Обрести настоящую любовь и страсть: Психолог Сатья Дас проведёт уникальный семинар 12 сентября в Новосибирске 4

Это семинар для тех, кто желает изменить свою жизнь, найти свою любовь или улучшить уже существующие отношения.

Записаться на встречу вы можете уже сейчас. Приобрести билет и узнать программу семинара можно на официальном сайте.

Семинар «Секс. Отношения. Успех»

12 сентября, 19:00.

Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».

taplink.cc/satya.expert

ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», ОГРН 1145476095753, Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 111.

ИП Абузар Денис Викторович, ОГРНИП 321547600053672, ИНН 540408513671

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ИП Абузар Денис Викторович

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Карина Чиркова
Журналист

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