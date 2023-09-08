Платежные стикеры стали доступны клиентам Новикомбанка

С сентября Новикомбанк запустил дополнительный способ бесконтактной оплаты с помощью наклейки с NFC-чипом, которая крепится на заднюю панель смартфона или другую поверхность. Это удобный и легкий инструмент для расчета за товары и услуги, а также снятия наличных в банкомате.

Платежный стикер Новикомбанка аналогичен полноценной банковской карте. Выглядит стикер как наклейка, по размерам она гораздо меньше банковской карты, поэтому ее удобно наклеивать на обратную часть смартфона, чтобы снова оплачивать покупки телефоном, как это делалось с помощью Apple Pay или Google Pay.

Наклейка со встроенным чипом помещается не только на корпус смартфона. Клеить ярлык можно на другую поверхность, например, кошелек. Обслуживание стикера бесплатно, клиент Новикомбанка оплачивает комиссию только за его выпуск. Все транзакции, превышающие по сумме 3 000 рублей, требуют обязательного ввода пин-кода.

Чтобы воспользоваться новым способом бесконтактных платежей, нужно подать заявку на платежный стикер в любом офисе банка или обратиться к персональному менеджеру на территории предприятия — зарплатного клиента банка. Более подробная информация о стикере — на сайте Новикомбанка.

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