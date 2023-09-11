Фируз Хасанов стал депутатом Совета депутатов Бердска

Лидер местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ с большим отрывом выиграл выборы по округу № 14, набрав 327 голосов избирателей.

Вместе с Председателем Совета Бердского отделения СРЗП Фирузом Хасановым по округу № 14 (район Преображенского кафедрального собора и военного городка) в горсовет Бердска баллотировалось ещё 7 кандидатов. В острой борьбе кандидат от социалистов победил с отрывом от ближайшего конкурента в разгромные 47 голосов (327 против 280-ти).

Напомним, что Фируз Хасанов живёт и работает в Бердске. С февраля 2023 года производственник, многодетный отец и многократный чемпион Новосибирской области по вольной борьбе возглавляет Бердское отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. На этом посту он наладил активную коммуникацию с бердчанами, выстроил эффективную работу приемной и юридической консультации для жителей.

В бердском Ресурсном центре СРЗП при участии Фируза Хасанова бесплатно предоставляют площади для работы ветеранским, молодёжным, предпринимательским и иным общественным организациям, которые пока не имеют места для собраний. Там же действует инициированный Фирузом Хасановым проект «Школа активного долголетия» для людей старшего поколения. Справедливороссы не забывают и про детей, устраивая праздники и игры во дворах, а также реставрируя детские площадки.

Фируз Хасанов ежемесячно оказывает помощь бойцам СВО через благотворительный фонд «Армия Добра» и волонтерское движение «Журавлик», лично доставлял гуманитарную помощь ребятишкам Донецкой народной республики, за что недавно удостоился благодарности и.о. министра молодёжи, спорта и туризма ДНР Ю.И. Мартынова.

И.о. министра высоко оценил умение и желание Фируза Хасанова поддержать тех, кто в этом нуждается и его вклад в укрепление дружеских спортивных связей между ДНР и Новосибирской область, поблагодарив «за поддержку спорта на территории Донецкой народной республики, прекрасные традиции милосердия, добросердечность и отзывчивость».

«Уже в ходе избирательной кампании я оперативно наладил коммуникацию с жителями округа, поскольку знаю о существующих проблемах практически каждого многоквартирного дома и улиц частного сектора. У нас профессиональная команда, которая наведет порядок на территории», — прокомментировал свою победу на выборах Фируз Хасанов.

Биографическая справка: Фируз Хасанов – заместитель директора Бердского производственно-коммерческого предприятия «ТЕМПЛООБМЕННИК», многократный чемпион Новосибирской области по вольной борьбе. Срочную службу проходил в ВДВ в г. Улан-Удэ, сержант запаса. В 2020 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает троих детей.