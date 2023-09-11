Вся правда о российском бренде «Котофей»: а только ли обувь?

«Котофей» — бренд с 85-ти летней историей и одна из известнейших обувных марок, выпускаемых в России. История бренда началась в 1936 году. Тогда компания называлась «Егорьевск-обувь», а с 2001-года продукция производится под торговой маркой «Котофей».

На сегодняшний день компания является крупнейшей в отечественном детском fashion-сегменте. Помимо обуви с 2020-го года под торговой маркой «Котофей» производится одежда для подростков и детей. Товары марки «Котофей» производятся на четырех предприятиях, а при создании изделий применяются натуральные, экологически чистые материалы. На сегодняшний день в России и странах СНГ работает более 200 магазинов.

В фирменном магазине «Котофей» можно одеть и обуть ребенка на любой сезон так, чтобы ему было комфортно и «нравилось». Приходите, ждем вас!

Наши магазины в Новосибирске:

— ТЦ «Галерея», 3 этаж ул. Гоголя д.13

— ТРЦ «Ройял Парк», 2 этаж ул. Красный проспект, д.101

— ТЦ «Мега», ул. Ватутина д.107

— ТРЦ «Сибирский Молл», ул.Фрунзе, 2 этаж

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ООО «Егорьевск-Обувь», ИНН 5011017647

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