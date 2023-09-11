Новикомбанк рассказал воронежским студентам о цифровом рубле

Эксперт Новикомбанка — опорного банка Госкорпорации Ростех — провёл уроки финансовой грамотности для студентов Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ). Впервые урок финграмотности от Новикомбанка организован не для работников предприятий ОПК, а для их кадрового резерва — студентов подшефного ВУЗа.

Автор курса финансовой грамотности Новикомбанка провёл несколько уроков, посвященных самым актуальным вопросам мира финансов, на различных площадках ВГЛТУ — подшефного ВУЗа Союза машиностроителей России, Воронежское региональное отделение которого курирует председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Будущим специалистам эксперт рассказал об основах финансовой грамотности, затронул актуальные для молодёжи темы и ответил на волнующие студентов вопросы. Одной из таких тем стали цифровые валюты. Автор обучающего курса развеял ряд мифов о цифровом рубле и объяснил разницу между новым видом национальной валюты и прочими мировыми цифровалютами.

Отвечая на вопрос студентов о преимуществах цифрового рубля, эксперт, в частности, отметил, что его использование открывает доступ к виртуальному кошельку через любой банк, в котором обслуживается клиент, а операции с ним будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение. Предусмотрена также возможность его использования без доступа к интернету, а высочайший уровень сохранности и безопасности средств гарантируются Центробанком РФ.

В рамках трёхстороннего соглашения между Новикомбанком, Союзом машиностроителей России и ВУЗами, банк обязуется проводить с молодежью практические мероприятия по соответствующим направлениям в области финансов и формировать стремление молодежи к получению профессионального образования в области финансов с целью дальнейшего трудоустройства на предприятиях машиностроительной отрасли страны.

«Для Новикомбанка и Союза машиностроителей России очень важно будущее нашего подрастающего поколения. Мы традиционно поддерживаем программы профориентации воронежских учащихся: проводим многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда», организуем «Недели без турникетов», которые традиционно проходят в апреле и октябре при поддержке реготделения Союзмаша. А теперь решено делиться с подрастающим поколением и нашими специальными знаниями в области финансов. Молодые люди со школьной скамьи должны знать, как с ними обращаться. И в этом сложном, но интересном вопросе наши уроки должны им помочь», — заверил директор программы «Финансовая грамотность» Новикомбанка Александр Дошлыгин.

Подробнее с видеокурсами по финграмотности можно ознакомиться на сайте Академии Ростеха.

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